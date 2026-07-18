18 de julio de 2026
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Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 19 de julio

La edición 3392 del Quini 6 pone en juego otro pozo histórico. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 19 de julio

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 19 de julio

 Por Luis Calizaya

Este domingo 19 de julio se llevará adelante el sorteo N° 3392 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 9.800 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 22 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, correspondiente al sorteo Nº 3391 del 16 de julio, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 3 ganadores con cinco aciertos y obtuvieron $114 millones cada uno.

El Quini 6 sortea un pozo impactante de 9.800 millones de pesos este domingo 19 de julio.

El Quini 6 sortea un pozo impactante de 9.800 millones de pesos este domingo 19 de julio.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 19 de julio?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $4.000 (Tradicional y La Segunda $2.000 + Revancha $1000 + Siempre Sale $1000). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

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