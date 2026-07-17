Avanza la causa en Tupungato: imputaron a la conductora que atropelló a una niña en los festejos

El Ministerio Público Fiscal del Valle de Uco informó avances en la causa judicial por el accidente ocurrido en Tupungato , donde una conductora de 23 años atropelló a una niña durante los festejos por la reciente clasificación de la Selección Argentina y fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según informó el Ministerio Público Fiscal , Jenifer Vargas fue imputada por el delito de lesiones graves culposas agravadas por conducir en estado de ebriedad , luego de atropellar a una niña de 11 años.

La investigación, encabezada por el fiscal Jorge Quiroga , continuará en las próximas horas con la evaluación de la situación procesal de la acusada , quien permanece detenida .

El siniestro vial ocurrió durante la noche del miércoles 15 de julio , cuando vecinos de Tupungato celebraban en la vía pública la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra . En ese contexto, Vargas conducía una camioneta y, de acuerdo con la investigación, lo hacía bajo los efectos del alcohol, por lo que terminó embistiendo a la menor y a sus padres.

La camioneta involucrada en el accidente de Tupungato. Foto: Archivo

Tras el impacto, la niña se llevó la peor parte y debió ser asistida inmediatamente por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti. En tanto, la conductora de 23 años se retiró del lugar poco después del hecho, presuntamente para resguardarse ante el riesgo de ser agredida por las personas que se encontraban en la zona. Más tarde fue detenida por disposición judicial.

Tras ser trasladada al hospital, el personal médico diagnosticó que la niña presentaba graves traumatismos de cráneo y tórax, por lo que debió permanecer internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, en las últimas horas, familiares confirmaron a Sitio Andino que evoluciona favorablemente.

Por su parte, la madre de la menor y la pareja de ella también se encuentran fuera de peligro, ya que solo sufrieron lesiones por los golpes provocados durante el accidente.