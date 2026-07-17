Un hombre volcó en San Carlos tras intentar esquivar un perro

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Por Sitio Andino Policiales







Un hombre sufrió un impactante accidente vial este viernes en el distrito de Tres Esquinas, en el departamento de San Carlos, luego de intentar esquivar un perro que se cruzó en su camino. A pesar de protagonizar un vuelco, solo sufrió lesiones leves.

El hombre que conducía y volcó es mayor de edad. Qué sucedió en San Carlos El siniestro ocurrió sobre Calle Coronel, donde el conductor, un hombre mayor de edad, perdió el dominio del vehículo al realizar una maniobra para evitar atropellar al animal. Como consecuencia, el automóvil terminó volcado sobre la calzada, con las cuatro ruedas hacia arriba.

Según las primeras actuaciones, el conductor de una Renault Oroch circulaba de norte a sur cuando un perro se cruzó en la calzada. Al intentar esquivarlo, perdió el dominio del vehículo, que terminó volcando sobre la banquina este y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Tras el accidente, personal policial se desplazó hasta el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito en la zona. El conductor fue asistido y, según las primeras informaciones, presentó lesiones de carácter leve.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 18.ª, mientras se realizan las actuaciones de rigor.