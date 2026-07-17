17 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

Un hombre volcó en San Carlos tras intentar esquivar un perro

El accidente ocurrió sobre calle Coronel, en el distrito de Tres Esquinas, San Carlos. El conductor intentó evitar atropellar a un perro, perdió el control del vehículo y terminó volcando.

Un hombre volcó en San Carlos tras intentar esquivar un perro

Un hombre volcó en San Carlos tras intentar esquivar un perro

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre sufrió un impactante accidente vial este viernes en el distrito de Tres Esquinas, en el departamento de San Carlos, luego de intentar esquivar un perro que se cruzó en su camino. A pesar de protagonizar un vuelco, solo sufrió lesiones leves.

El hombre que conducía y volcó es mayor de edad.

El hombre que conducía y volcó es mayor de edad.

Qué sucedió en San Carlos

El siniestro ocurrió sobre Calle Coronel, donde el conductor, un hombre mayor de edad, perdió el dominio del vehículo al realizar una maniobra para evitar atropellar al animal. Como consecuencia, el automóvil terminó volcado sobre la calzada, con las cuatro ruedas hacia arriba.

Según las primeras actuaciones, el conductor de una Renault Oroch circulaba de norte a sur cuando un perro se cruzó en la calzada. Al intentar esquivarlo, perdió el dominio del vehículo, que terminó volcando sobre la banquina este y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Tras el accidente, personal policial se desplazó hasta el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito en la zona. El conductor fue asistido y, según las primeras informaciones, presentó lesiones de carácter leve.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 18.ª, mientras se realizan las actuaciones de rigor.

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