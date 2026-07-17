La Mega Feria de San Carlos cambia de ubicación desde este sábado

Nuevo predio para la Mega Feria de San Carlos.

Agregar Sitio Andino en

La Mega Feria se traslada a la Villa Cabecera de San Carlos Desde este fin de semana, la feria comenzará a funcionar operativamente en otro predio ubicado en la Villa Cabecera de San Carlos.

El traslado se produce después de la controversia surgida en torno al espacio utilizado por los feriantes y al funcionamiento de la propuesta en las inmediaciones de la terminal.

¿Dónde funcionará y el traslado será definitivo? La decisión genera dos interrogantes centrales entre comerciantes y vecinos: cuál es la ubicación exacta del nuevo predio y si el traslado será definitivo.

Las autoridades deberán brindar precisiones sobre el funcionamiento de la feria, las condiciones del nuevo espacio y la posibilidad de que se convierta en su sede permanente.