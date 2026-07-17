La Mega Feria de San Carlos cambia de ubicación desde este sábado

Por Sitio Andino Departamentales
Tras la polémica generada por el lugar donde funcionaba cada fin de semana, la Mega Feria de San Carlos cambiará de ubicación a partir de este sábado. Hasta ahora, la actividad se desarrollaba en un predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40, junto a la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos.
La Mega Feria se traslada a la Villa Cabecera de San Carlos
Desde este fin de semana, la feria comenzará a funcionar operativamente en otro predio ubicado en la Villa Cabecera de San Carlos.
El traslado se produce después de la controversia surgida en torno al espacio utilizado por los feriantes y al funcionamiento de la propuesta en las inmediaciones de la terminal.
¿Dónde funcionará y el traslado será definitivo?
La decisión genera dos interrogantes centrales entre comerciantes y vecinos: cuál es la ubicación exacta del nuevo predio y si el traslado será definitivo.
Las autoridades deberán brindar precisiones sobre el funcionamiento de la feria, las condiciones del nuevo espacio y la posibilidad de que se convierta en su sede permanente.