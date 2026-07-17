17 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

La Mega Feria de San Carlos cambia de ubicación desde este sábado

La feria dejará de funcionar junto a la Terminal de Eugenio Bustos y, desde este sábado, se instalará operativamente en otro espacio de la Villa Cabecera de San Carlos.

Nuevo predio para la Mega Feria de San Carlos.

Nuevo predio para la Mega Feria de San Carlos.

La Mega Feria se traslada a la Villa Cabecera de San Carlos

Desde este fin de semana, la feria comenzará a funcionar operativamente en otro predio ubicado en la Villa Cabecera de San Carlos.

El traslado se produce después de la controversia surgida en torno al espacio utilizado por los feriantes y al funcionamiento de la propuesta en las inmediaciones de la terminal.

¿Dónde funcionará y el traslado será definitivo?

La decisión genera dos interrogantes centrales entre comerciantes y vecinos: cuál es la ubicación exacta del nuevo predio y si el traslado será definitivo.

Las autoridades deberán brindar precisiones sobre el funcionamiento de la feria, las condiciones del nuevo espacio y la posibilidad de que se convierta en su sede permanente.

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