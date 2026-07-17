17 de julio de 2026
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Vialidad

Temporal en Malargüe: así trabaja Vialidad para mantener transitable la Alta Montaña

Equipos viales y personal permanecen en alerta para garantizar la seguridad de quienes circulan por la Ruta 222, que lleva a Los Molles y Las Leñas.

Maquinaria vial en Ruta Provincial 222.

Maquinaria vial en Ruta Provincial 222.

Foto: Gentileza Dirección Provincial de Vialidad
 Por Claudio Altamirano

El intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera de Malargüe activó un importante operativo de la Dirección Provincial de Vialidad sobre la Ruta Provincial 222. Con maquinaria desplegada, guardias permanentes y coordinación con distintos organismos, las autoridades buscan garantizar la seguridad vial mientras continúan las nevadas y rige la portación obligatoria de cadenas.

El frente de baja presión que ingresó a la cordillera de la provincial de Mendoza ya está dejando una importante acumulación nívea en sectores de alta montaña, especialmente sobre la Ruta Provincial 222, principal vía de acceso a Los Molles y al centro de esquí Las Leñas. Frente a este escenario, la Dirección Provincial de Vialidad puso en marcha un amplio dispositivo preventivo para minimizar riesgos y mantener la transitabilidad del corredor.

El despliegue de Vialidad Provincial

El administrador general de Vialidad Provincial, ingeniero Osvaldo Romagnoli, explicó a SITIO ANDINO que, ante la vigencia de alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja para el cordón cordillerano de Mendoza, se planificó una logística especial junto a Defensa Civil, la Dirección de Turismo de Malargüe, organismos de seguridad y otras dependencias provinciales.

Como parte de las primeras acciones, se trasladó maquinaria pesada hacia los sectores más comprometidos. El operativo incluye una barredora de nieve, una cargadora frontal, una motoniveladora y un camión de servicios destinado al abastecimiento de combustible, además de personal que permanecerá con guardias activas durante las 24 horas mientras dure la contingencia.

Romagnoli recordó que la portación de cadenas es obligatoria para quienes circulen por este camino de montaña y remarcó que, cuando las autoridades determinen su colocación debido a la acumulación de nieve o la presencia de hielo sobre la calzada, ningún vehículo podrá continuar viaje sin cumplir esa disposición.

Tránsito por Ruta Provincial 222

El funcionario destacó además que recientemente la Ruta Provincial 222 fue completamente demarcada y equipada con nueva señalización de mayor tamaño para mejorar la orientación de turistas y transportistas. También se realizaron tareas de limpieza de banquinas, retiro de arena y rocas, y ensanche de sectores estratégicos que permitirán realizar maniobras o colocar cadenas con mayor seguridad.

Asimismo, Vialidad Provincial mantiene coordinación permanente con la Dirección Nacional de Vialidad para brindar apoyo operativo cuando las condiciones climáticas así lo requieran. Según el último parte oficial, la Ruta Provincial 222 permanece transitable con extrema precaución, desde su empalme con la Ruta Nacional 40 hasta el ingreso a Valle de Las Leñas, con portación obligatoria de cadenas, mientras la nieve continúa cayendo sobre la alta montaña malargüina.

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