16 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael mostró su oferta de aventura, vino y naturaleza ante medios nacionales

Autoridades y prestadores turísticos promocionaron los principales atractivos de San Rafael en el auditorio de la Secretaría de Turismo de la Nación.

San rafael presentó su propuesta turística a nivel nacional.

San rafael presentó su propuesta turística a nivel nacional.

Por Sitio Andino Departamentales

En la previa del inicio del receso invernal en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, San Rafael realizó una importante presentación de su oferta turística en el microcentro porteño.

La actividad se desarrolló este jueves por la mañana en el auditorio de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y contó con la participación de medios de comunicación, influencers y representantes del sector turístico.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Rafael, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria y la Cámara de Turismo del departamento.

San Rafael mostró sus atractivos ante referentes del turismo nacional

Entre los presentes se encontraban el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo, Pablo Cagnoni; el secretario de la Cámara Argentina de Turismo, Horacio Reppucci; y representantes del Ente Mendoza Turismo y de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de la actividad fue posicionar a San Rafael como uno de los principales destinos para disfrutar durante las vacaciones de invierno y acercar su propuesta a uno de los mercados emisores de turistas más importantes del país.

Aventura, vino, naturaleza y tradición

Durante la presentación se destacaron cuatro ejes centrales de la oferta turística del departamento. Uno de ellos fue el turismo aventura, con propuestas que incluyen travesías en vehículos 4x4, trekking y distintas actividades de montaña.

También se promocionaron alternativas vinculadas con el descanso y la desconexión, especialmente en escenarios naturales como Los Reyunos.

El enoturismo ocupó otro lugar central, con una oferta integrada por 29 bodegas y viñedos abiertos al turismo, mientras que la tradición estuvo representada principalmente por la histórica Villa 25 de Mayo.

“Tuvimos una excelente recepción y un gran interés por las múltiples opciones que ofrece San Rafael para las vacaciones de invierno”, afirmó la directora de Turismo del departamento, Victoria Contardo.

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