Terrible accidente vial en Godoy Cruz deja varios heridos

El camión cayó al interior del zanjón y sus ocupantes debieron ser rescatados.

Un grave accidente vial ocurrió durante la noche del miércoles en Godoy Cruz, cuando un camión Mercedes Benz 1114 cayó al interior de un zanjón tras, presuntamente, quedarse sin frenos. Como consecuencia, cinco personas resultaron heridas y dos de ellas sufrieron lesiones de gravedad.

El siniestro se registró alrededor de las 20.45 en la intersección de Tiburcio Benegas y la lateral Este del Corredor del Oeste. El conductor del vehículo y uno de los acompañantes fueron trasladados al Hospital Central con politraumatismos, mientras que los otros tres ocupantes fueron derivados al Hospital Lagomaggiore.

Las primeras actuaciones indican que el camión circulaba de oeste a este por Tiburcio Benegas cuando, al llegar al cruce con el Corredor del Oeste , habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que provocó que terminara desbarrancando hacia el zanjón ubicado junto a la calzada.

De acuerdo con la información policial, el conductor sufrió politraumatismos graves y una posible fractura de rodilla izquierda, por lo que fue derivado al Hospital Central.

Otro de los ocupantes, Nahuel Ovejero, presentó politraumatismos moderados con pérdida de conocimiento y también fue trasladado al mismo centro asistencial.

En tanto, Lucas Lucero, Naim Martínez y Nicolás Martínez resultaron con politraumatismos leves, aunque este último además sufrió heridas cortantes. Los tres fueron asistidos y derivados al Hospital Lagomaggiore.

Las circunstancias del accidente vial continúan bajo investigación para determinar con precisión si la falla en los frenos fue la causa que provocó que el camión terminara dentro del zanjón en Godoy Cruz.