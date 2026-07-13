Revuelo en un camping de Luján de Cuyo por la muerte de un hombre

Un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este lunes en un camping de Cacheuta, en Luján de Cuyo , terminó con la muerte de un hombre que, minutos antes, había protagonizado un accidente vial dentro del predio . Los investigadores intentan determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con una sobredosis.

Las primeras informaciones indican que la víctima, identificada como Federico Gómez, de 35 años, se encontraba en un evidente estado de alteración y habría manifestado que quería "cortarse los dedos" porque estaba sufriendo una sobredosis. Poco después se desplomó y perdió el conocimiento.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron además que entre las pertenencias del fallecido se encontró droga, presuntamente cocaína, por lo que una de las principales hipótesis es que el hombre se encontraba bajo los efectos de estupefacientes al momento del hecho. La causa quedó bajo investigación para establecer con precisión las circunstancias de la muerte.

El hecho se registró alrededor de las 5.15 de este lunes en un camping ubicado sobre la Ruta 82, frente al destacamento policial de Cacheuta, en Luján de Cuyo .

La primera denuncia alertó sobre un accidente vial protagonizado por un Peugeot 208, dominio AG446IY, conducido por Federico Gómez. Cuando los efectivos llegaron al lugar entrevistaron al hombre que había realizado el llamado al 911, quien relató que se encontraba durmiendo junto a su esposa en una casilla rodante cuando escuchó un fuerte impacto y se activó la alarma de su camioneta Chevrolet S10.

Al salir, observó al conductor del Peugeot completamente alterado, desesperado y afirmando que quería cortarse los dedos. Mientras su esposa fue a buscar ayuda a los responsables del camping, el hombre cayó al suelo y dejó de reaccionar.

Pocos minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), y los médicos constataron el fallecimiento del conductor en el lugar.

Debido a los indicios encontrados, entre ellos la presunta droga hallada entre sus pertenencias, la Justicia ordenó distintas pericias para determinar si la muerte fue consecuencia de un infarto, una sobredosis o una combinación de ambos factores. Mientras tanto, la investigación continúa para reconstruir la secuencia completa del hecho.