6 de julio de 2026
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El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de la obra del Tren de Cercanías

El Gobierno de Mendoza oficializó las adjudicaciones de la licitación. Qué departamentos conectará y cuánto invertirá la Provincia.

El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de la megaobra del Tren de Cercanías.

El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de la megaobra del Tren de Cercanías.

Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de la licitación para las obras del Tren de Cercanías, un proyecto que contempla la renovación de la infraestructura ferroviaria para unir los departamentos de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo. Además, estableció un presupuesto de más de $289.911 millones para su ejecución.

La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través del decreto 1295. Allí se indicó que, tras evaluar las propuestas de los oferentes, se adjudicaron los distintos rubros. Los trabajos en la zona Este iniciaron formalmente la semana pasada. A la extensión originalmente proyectada de 33 kilómetros para conectar la Estación General Libertador San Martín (en La Colonia, Junín) con la Estación Gutiérrez (en Maipú), se sumarán otros 12 kilómetros de recorrido hasta Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

Adjudicaciones y presupuestos de la obra del Tren de Cercanías

En el decreto se estableció que en el Rubro 1, correspondiente a la construcción y renovación de la infraestructura ferroviaria, el Gobierno adjudicó la obra a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA), con un monto de $203.800 millones, equivalente a un 0,67% por encima del presupuesto oficial, actualizado a noviembre de 2025.

La misma empresa obtuvo la adjudicación del Rubro 2, es decir, la operación y mantenimiento del servicio ferroviario de pasajeros, sujeto a que obtenga la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios de Pasajeros (ReNOF) dentro de los 90 días. La oferta básica asciende a $1.347 millones, además de un valor por kilómetro recorrido previsto en la propuesta económica presentada.

En el caso del Rubro 3 de la licitación internacional, vinculado a la provisión del material rodante, el Ejecutivo la adjudicó a CRRC Tangshan Co. Ltd., una empresa china, por U$S 15.733.603, equivalente a $23.207 millones (sin IVA), oferta que quedó 28,43% por debajo del presupuesto oficial actualizado. Se trata de una compañía fabricante de trenes eléctricos, vehículos de pasajeros y material rodante.

Ya iniciaron las obras.

Ya iniciaron las obras.

El decreto indicó que la realización de la obra demandará una inversión total de $289.911.268.151,15, recursos que serán financiados por la Tesorería General de la Provincia. Ese monto incluye las adjudicaciones, gastos generales y variaciones de precios. Las cifras serán ejecutadas de acuerdo con la distribución presupuestaria prevista: 2025, 2026, 2027 y 2028 (construcción de la obra); 2026 y 2027 (material rodante).

Cómo será el servicio del Tren de Cercanías

El Gobierno anunció la ampliación del Tren de Cercanías, uno de los proyectos más ambiciosos en materia de transporte público en la provincia, ante la Asamblea Legislativa del pasado mes de mayo. Originalmente proyectada con una extensión de 33 kilómetros para conectar la Estación General Libertador San Martín (en La Colonia, Junín) con la Estación Gutiérrez (en Maipú), la obra final sumará 12 kilómetros adicionales de recorrido.

Este replanteo técnico e institucional permitirá extender el servicio hacia el sur de Maipú y llegar hasta Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, finalizando en la nueva estación de calle Pueyrredón, donde empalmará con la traza del Metrotranvía.

Obras en el Tren de Cercanías.

Obras en el Tren de Cercanías.

El miércoles comenzaron formalmente las obras en el Este provincial. Cada unidad tendrá una capacidad total de 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie), superando con creces los requerimientos mínimos de los pliegos licitatorios. Según las estimaciones oficiales, el recorrido completo demandará alrededor de 65 minutos.

El servicio tendrá tres tramos que albergarán un total de 19 estaciones:

  • La Colonia (Junín) – Gutiérrez (Maipú): 8 paradas,
  • Gutiérrez – Vieytes (Maipú): 8 paradas,
  • Vieytes – Nueva Estación Pueyrredón (Luján de Cuyo): 3 paradas.

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