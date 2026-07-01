Taxis y remises: el Gobierno de Mendoza define un aumento del 25% en las tarifas.

El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) oficializó en el Boletín Oficial, la aprobación del Informe Técnico Oficial Final que propone un aumento del 25,20% en las tarifas de taxis y remises de la provincia de Mendoza . Con este paso administrativo, la resolución pasa ahora a la órbita de la Subsecretaría de Transporte, que tendrá la última palabra para implementar el ajuste.

La medida surge tras los reclamos del sector empresario ante el desfasaje económico entre los cuadros tarifarios vigentes y los costos reales de inversión, explotación y mantenimiento de los vehículos.

Para avanzar con la actualización, el EMOP cumplió con los pasos institucionales vigentes. El pasado 8 de junio se reunió el Órgano Consultivo -encuentro en el que la contadora Liliana Foglieni, subdirectora de Tarifas, expuso el estudio oficial-, mientras que el 19 de junio se realizó la Audiencia Pública obligatoria.

Según consta en los considerandos de la norma, la suba del 25,20% respecto del último aumento otorgado se fundamenta en la necesidad de "garantizar la ecuación económico-financiera del permisionario del sector, cubra los costos y obtenga una rentabilidad razonable y adecuada". Desde el punto de vista jurídico, el ente ratificó que se cumplió con los principios de participación ciudadana y las normativas de publicación exigidas por ley.

taxis, movilización, Mendoza, 23/9/25 Taxis: la protesta que terminó en caos vehicular y la dura respuesta del Gobierno. Foto: Yemel Fil

La decisión final será del Ejecutivo

A través del Artículo 1° de la resolución, el Directorio del EMOP aprobó de forma definitiva el porcentaje técnico de incremento. Sin embargo, por ley el organismo regulador no tiene la facultad de aplicar el aumento directamente, sino de elevar el dictamen a la Autoridad de Aplicación.

Por este motivo, la normativa ordena remitir todas las actuaciones a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, a cargo de definir la fecha y la firma del decreto que pondrá en vigencia los nuevos valores de la bajada de bandera y las fichas en todo el territorio mendocino.

Asimismo, el EMOP derivó a dicha subsecretaría diversos reclamos y propuestas de los prestadores que excedían las competencias de control del Ente y que están vinculadas a la planificación y fiscalización general del transporte en Mendoza.