27 de mayo de 2026
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Taxi y remis: analizarán en audiencia pública aumentos en las tarifas

El EMOP convocó a una audiencia pública para analizar tanto la tarifa de taxi como de remis. Qué dicen los estudios de costos.

Taxi y remis: analizarán en audiencia pública aumentos en las tarifas.

Taxi y remis: analizarán en audiencia pública aumentos en las tarifas.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La tarifa de taxi y remis podría sufrir un aumento en los próximos meses en Mendoza, luego de la audiencia pública convocada por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) para el próximo 19 de junio. Los empresarios presentaron sus estudios de costos y pidieron incrementos que van del 20% al 40%.

La convocatoria fue oficializada a través de la resolución 1720, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Estaba prevista para el 15 de junio, pero se reprogramó se realizará al viernes siguiente, a las 9, en la Sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones, en Ciudad. Según argumentó el organismo, el cambio de fecha se dispuso “con el objeto de procurar una mayor participación ciudadana”.

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En la resolución se remarcó que, aunque el servicio de taxis y remises no es considerado un servicio público, debe garantizarse la participación de usuarios y consumidores en el proceso de discusión tarifaria, conforme a la normativa vigente.

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Audiencia pública

Además, el EMOP convocó al Órgano Consultivo para el 8 de junio, instancia previa en la que distintos sectores analizarán la propuesta antes de elevar un informe final a la Subsecretaría de Transporte, que será la encargada de definir si autoriza o no el incremento.

Las personas interesadas en participar como oradores deberán inscribirse hasta el 10 de junio a través del correo oficial del organismo ([email protected]). Cada expositor contará con un máximo de 10 minutos para presentar su postura.

Cuánto podrían aumentar las tarifas de taxis y remises en la provincia de Mendoza

Desde la Asociación de Taxis, Remises y Afines de la Zona Sur (Atarsur) sostuvieron que existe un retraso tarifario del 40%. En tanto, la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (Aprotam), en su estudio de costos actualizado, indicó que el aumento debería ser del 21%.

El EMOP, por su parte, tras analizar las solicitudes del sector empresario, concluyó en que el desfasaje es del 25.20 %, "teniendo en cuenta la última actualización tarifaria plasmada por la Resolución de la Subsecretaría de Transporte n° 748/25".

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