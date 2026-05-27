Taxi y remis: analizarán en audiencia pública aumentos en las tarifas.

La tarifa de taxi y remis podría sufrir un aumento en los próximos meses en Mendoza , luego de la audiencia pública convocada por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) para el próximo 19 de junio. Los empresarios presentaron sus estudios de costos y pidieron incrementos que van del 20% al 40%.

La convocatoria fue oficializada a través de la resolución 1720, publicada este miércoles en el Boletín Oficial . Estaba prevista para el 15 de junio, pero se reprogramó se realizará al viernes siguiente, a las 9, en la Sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones , en Ciudad. Según argumentó el organismo, el cambio de fecha se dispuso “con el objeto de procurar una mayor participación ciudadana ”.

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En la resolución se remarcó que, aunque el servicio de taxis y remises no es considerado un servicio público, debe garantizarse la participación de usuarios y consumidores en el proceso de discusión tarifaria , conforme a la normativa vigente.

3 de julio, taxi, taxis, taxistas, aumento, bajada de bandera, tarifas, transporte.jpg Foto: Yemel Fil

Audiencia pública

Además, el EMOP convocó al Órgano Consultivo para el 8 de junio, instancia previa en la que distintos sectores analizarán la propuesta antes de elevar un informe final a la Subsecretaría de Transporte, que será la encargada de definir si autoriza o no el incremento.

Las personas interesadas en participar como oradores deberán inscribirse hasta el 10 de junio a través del correo oficial del organismo ([email protected]). Cada expositor contará con un máximo de 10 minutos para presentar su postura.

Cuánto podrían aumentar las tarifas de taxis y remises en la provincia de Mendoza

Desde la Asociación de Taxis, Remises y Afines de la Zona Sur (Atarsur) sostuvieron que existe un retraso tarifario del 40%. En tanto, la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (Aprotam), en su estudio de costos actualizado, indicó que el aumento debería ser del 21%.

El EMOP, por su parte, tras analizar las solicitudes del sector empresario, concluyó en que el desfasaje es del 25.20 %, "teniendo en cuenta la última actualización tarifaria plasmada por la Resolución de la Subsecretaría de Transporte n° 748/25".