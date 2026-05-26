De qué habló el mendocino Facundo Correa Llano con el embajador de Estados Unidos

El diputado nacional por Mendoza Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) mantuvo un encuentro con el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , en el que dialogaron sobre el presente político y económico del país, además de las oportunidades de cooperación bilateral en distintos sectores estratégicos .

Tras la reunión, el legislador destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre ambos países y remarcó que Argentina y Estados Unidos comparten “valores como la libertad, la defensa de la democracia, el respeto por las instituciones y la promoción del desarrollo a través de la inversión y el trabajo conjunto”.

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Hoy fui recibido por el Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en un encuentro muy enriquecedor donde dialogamos sobre el presente y el futuro de nuestro país. Argentina y Estados Unidos tienen una relación estratégica basada en valores compartidos como la… pic.twitter.com/awt9CF8AYi

Correa Llano señaló que profundizar esa relación puede abrir nuevas posibilidades de crecimiento para el país, especialmente en áreas vinculadas a la energía, la minería, la tecnología, la seguridad y el comercio.

“El vínculo con Estados Unidos representa una enorme oportunidad para potenciar el desarrollo, atraer inversiones y seguir integrando a la Argentina al escenario internacional”, expresó el presidente de LLA en Mendoza, luego del encuentro diplomático.

Además, el legislador consideró que el escenario global actual exige consolidar alianzas internacionales estratégicas. “El mundo atraviesa una etapa de profundos cambios geopolíticos y económicos, y la construcción de alianzas sólidas con países que apuestan por la libertad y el crecimiento es cada vez más importante”, sostuvo.

La reunión se da en un contexto de acercamiento del gobierno argentino con Estados Unidos, en busca de ampliar acuerdos comerciales, cooperación económica e inversiones en sectores considerados clave para el desarrollo productivo del país.