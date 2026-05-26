26 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Facundo Correa Llano

De qué habló el mendocino Facundo Correa Llano con el embajador de Estados Unidos

El legislador se reunió con Peter Lamelas, y destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral para atraer inversiones y generar cooperación en sectores estratégicos.

El diplomático norteamericano se reunió con el legislador mendocino.

El diplomático norteamericano se reunió con el legislador mendocino.

X @fcorreallano
Por Sitio Andino Política

El diputado nacional por MendozaFacundo Correa Llano(La Libertad Avanza) mantuvo un encuentro con el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en el que dialogaron sobre el presente político y económico del país, además de las oportunidades de cooperación bilateral en distintos sectores estratégicos.

Tras la reunión, el legislador destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre ambos países y remarcó que Argentina y Estados Unidos comparten “valores como la libertad, la defensa de la democracia, el respeto por las instituciones y la promoción del desarrollo a través de la inversión y el trabajo conjunto”.

Lee además
la dura respuesta de petri a zaffaroni: usted siempre defendio delincuentes

La dura respuesta de Petri a Zaffaroni: "Usted siempre defendió delincuentes"
Recortes e incentivos a la inversión: de qué trata el plan de ajuste del oficialismo.

La Legislatura inició el debate del "plan motosierra" de Cornejo en casinos y el FTyC
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcorreallano/status/2059374442632167897&partner=&hide_thread=false

La importancia del encuentro internacional

Correa Llano señaló que profundizar esa relación puede abrir nuevas posibilidades de crecimiento para el país, especialmente en áreas vinculadas a la energía, la minería, la tecnología, la seguridad y el comercio.

“El vínculo con Estados Unidos representa una enorme oportunidad para potenciar el desarrollo, atraer inversiones y seguir integrando a la Argentina al escenario internacional”, expresó el presidente de LLA en Mendoza, luego del encuentro diplomático.

Además, el legislador consideró que el escenario global actual exige consolidar alianzas internacionales estratégicas. “El mundo atraviesa una etapa de profundos cambios geopolíticos y económicos, y la construcción de alianzas sólidas con países que apuestan por la libertad y el crecimiento es cada vez más importante”, sostuvo.

La reunión se da en un contexto de acercamiento del gobierno argentino con Estados Unidos, en busca de ampliar acuerdos comerciales, cooperación económica e inversiones en sectores considerados clave para el desarrollo productivo del país.

Temas
Seguí leyendo

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

El proyecto para explorar litio en el sur provincial recibió media sanción del Senado

La privatización de la Ruta 7 en Mendoza prevé dos nuevos peajes y contratos de hasta 30 años

Mauricio Macri y Alfredo Cornejo: qué pasó en la última cena

Humberto Mingorance fue imputado por los desbordes cloacales en Los Corralitos

El Gobierno nacional avanza con obras de remodelación en el aeropuerto de Mendoza

Lobby en Mendoza: tres proyectos frenados y un debate que el Gobierno Nacional volvió a instalar

Cuántas viviendas sociales desadjudicó el IPV este año y cuáles fueron las irregularidades detectadas

LO QUE SE LEE AHORA
La justicia avanza sobre funcionarios por el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que afecta a más de medio millón de personas del Gran Mendoza

Humberto Mingorance fue imputado por los desbordes cloacales en Los Corralitos

Las Más Leídas

Pasajes por discapacidad: Nación eliminó los subsidios a micros de larga distancia.

Chau subsidio a pasajes de micro por discapacidad: ¿qué cambia?

Así quedó el auto que manejaba la víctima. 

Terrible vuelco en Luján: un enfermero se salvó de milagro

Cómo acceder a los descuentos del Banco Nación en farmacias y ópticas de Mendoza

Jubilados y clientes del Banco Nación tienen una ventaja extra en compras vinculadas a salud

Un camión desbarrancó a la altura del kilómetro 1203, en la Curva del Tiempo.

Un camión desbarrancó en Ruta 7 y el chofer murió tras perder el control en una peligrosa curva

La Etapa 2 del Desafío Ruta 40 YPF 2026 llevará a los competidores desde San Juan hasta San Rafael con tramos de arena, salares y navegación compleja.  

El Desafío Ruta 40 desembarca en Mendoza: conocé todos los detalles de la etapa 2