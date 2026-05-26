La dura respuesta de Luis Petri a Zaffaroni por la Ley de Ejecución Penal

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri , salió con dureza a responderle al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni , luego de que el jurista cuestionara —entre otras varias medidas— la política penal del Gobierno libertario en una columna de opinión, así como la denominada "Ley Petri", sancionada en 2017 .

En un posteo en sus redes sociales, el dirigente mendocino no solo defendió su rol como impulsor de reformas en materia de ejecución penal , sino que además apuntó directamente contra el pasado de Zaffaroni .

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“Zaffaroni, no proyecte. Trasnochados eran los prostíbulos que funcionaban en sus departamentos ”, lanzó Petri, en alusión a la polémica que envolvió al exmagistrado años atrás .

Zaffaroni, no proyecte. Trasnochados eran los prostíbulos que funcionaban en sus departamentos. Usted falló siempre a favor de los delincuentes. Yo legislé toda mi vida defendiendo a la gente y a las víctimas. Por eso soy autor de la ley que prohíbe las salidas anticipadas de…

Qué escribió Raúl Zaffaroni sobre Luis Petri, que motivó la respuesta del mendocino

El cruce se originó a partir de un artículo publicado por Zaffaroni en "La Letra Ñ", en el que cuestionó medidas vinculadas al sistema penitenciario, entre ellas las restricciones al uso de celulares en cárceles y el endurecimiento de condiciones para los condenados.

En ese marco, el exjuez relativizó el impacto de los delitos cometidos en cárceles con teléfonos móvilos, al mencionar que se trataba de “unas 300 estafas”, lo que generó la respuesta del exministro de Defensa.

Petri rechazó ese planteo y sostuvo que los delitos que se planifican desde las cárceles son muchos más y, en varios casos, tienen consecuencias graves. “Son miles los delitos que se planifican dentro de las cárceles y se ejecutan afuera. Muchos cuestan vidas inocentes”, afirmó.

Zaffaroni - 26974 El exjuez Zaffaroni cuestionó el alcance de la "Ley Petri", sancionada en 2017.

La defensa de la “Ley Petri”

En su respuesta, el mendocino reivindicó su trayectoria legislativa (además del mandato actual, cumplió la función entre 2013 y 2021) y defendió las reformas impulsadas sobre la Ejecución Penal (Ley 27.375).

“Yo legislé toda mi vida defendiendo a la gente y a las víctimas”, aseguró, y destacó que la norma que se popularizó con su nombre restringe las salidas anticipadas de condenados, prohíbe el uso de celulares en cárceles y establece la instalación de inhibidores de señal. “Esa ley está vigente, aunque no le guste”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2057259767265993156&partner=&hide_thread=false El que las hace, las paga. Y el que las paga, no sigue delinquiendo en las cárceles.



La ley de mi autoría, que se aprobó en el 2017, prohíbe el uso de celulares en las cárceles y obliga a colocar inhibidores de señal, con este Gobierno la ley se cumple! https://t.co/OwEWBwHG1N — Luis Petri (@luispetri) May 21, 2026

El antecedente de "los prostíbulos de Zaffaroni"

La referencia de Petri en su tuit hizo alusión al escándalo que involucró a Zaffaroni en 2011, cuando se conoció que en departamentos de su propiedad funcionaban prostíbulos.

Si bien el exjuez sostuvo en su momento que desconocía esa situación (finalmente su apoderado, Ricardo Montivero, admitiño la culpabilidad), el caso generó una fuerte controversia pública y política.

Petri retomó ese antecedente para cuestionar su autoridad moral en materia penal. “Esas vidas que a usted nunca le importaron”, disparó.