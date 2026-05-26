La dura respuesta de Luis Petri a Zaffaroni por la Ley de Ejecución Penal

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, salió con dureza a responderle al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, luego de que el jurista cuestionara —entre otras varias medidas— la política penal del Gobierno libertario en una columna de opinión, así como la denominada "Ley Petri", sancionada en 2017.
En un posteo en sus redes sociales, el dirigente mendocino no solo defendió su rol como impulsor de reformas en materia de ejecución penal, sino que además apuntó directamente contra el pasado de Zaffaroni.
En ese marco, el exjuez relativizó el impacto de los delitos cometidos en cárceles con teléfonos móvilos, al mencionar que se trataba de “unas 300 estafas”, lo que generó la respuesta del exministro de Defensa.
Petri rechazó ese planteo y sostuvo que los delitos que se planifican desde las cárceles son muchos más y, en varios casos, tienen consecuencias graves. “Son miles los delitos que se planifican dentro de las cárceles y se ejecutan afuera. Muchos cuestan vidas inocentes”, afirmó.
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El exjuez Zaffaroni cuestionó el alcance de la "Ley Petri", sancionada en 2017.
La defensa de la “Ley Petri”
En su respuesta, el mendocino reivindicó su trayectoria legislativa (además del mandato actual, cumplió la función entre 2013 y 2021) y defendió las reformas impulsadas sobre la Ejecución Penal (Ley 27.375).
“Yo legislé toda mi vida defendiendo a la gente y a las víctimas”, aseguró, y destacó que la norma que se popularizó con su nombre restringe las salidas anticipadas de condenados, prohíbe el uso de celulares en cárceles y establece la instalación de inhibidores de señal. “Esa ley está vigente, aunque no le guste”, remarcó.