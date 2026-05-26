Desafío Ruta 40 llega a Mendoza con una Etapa 2 extrema entre arena, salares y navegación técnica

La Etapa 2 del Desafío Ruta 40 YPF 2026 llevará a los competidores desde San Juan hasta San Rafael con tramos de arena, salares y navegación compleja.

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 afrontará este martes la esperada Etapa 2 entre San Juan y San Rafael , en una jornada clave para la clasificación general del Campeonato Mundial de Rally Raid . La competencia ingresará oficialmente a territorio mendocino con un recorrido de extrema exigencia técnica, donde la navegación, la lectura del terreno y la resistencia física volverán a ser determinantes.

La segunda etapa del Desafío Ruta 40 se disputará este martes 26 de mayo y unirá San Juan con San Rafael en un recorrido total de 721 kilómetros , de los cuales 334 kilómetros serán de especial cronometrada .

Arrancó el Desafío Ruta 40 con una etapa exigente y grandes protagonistas argentinos en San Juan

La organización preparó un trazado completamente diferente al de la etapa inicial, con sectores de arena, salares, caminos sinuosos y navegación técnica , elementos que podrían comenzar a generar diferencias mucho más marcadas entre los principales candidatos.

El recorrido tendrá además una enorme complejidad para pilotos y navegantes debido a las múltiples referencias visuales similares que aparecen en los salares y sectores abiertos. Allí, un pequeño error de interpretación del roadbook puede costar varios minutos o incluso comprometer seriamente la etapa.

Uno de los puntos centrales del día será la adaptación constante al terreno. Los pilotos pasarán de zonas rápidas a sectores muy trabados, donde la precisión será mucho más importante que la velocidad pura.

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¿Por qué la llegada a Mendoza puede cambiar la carrera?

La llegada a Mendoza representa uno de los momentos más esperados de toda la competencia porque comienzan a aparecer terrenos históricamente ligados al rally raid sudamericano.

La provincia mendocina suele ofrecer escenarios mucho más variables y agresivos para los vehículos, especialmente por la combinación de arena blanda, salinas y caminos rotos. Además, la navegación empieza a jugar un rol todavía más decisivo.

Los equipos internacionales consideran históricamente a Mendoza como uno de los sectores más complejos del Desafío Ruta 40, especialmente por las transiciones permanentes entre superficies y por el desgaste mecánico que generan los sectores de arena.

La etapa finalizará en San Rafael, ciudad que volverá a transformarse en uno de los grandes epicentros del rally mundial. Allí quedará instalado el vivac para afrontar posteriormente una tercera etapa que promete todavía más dificultad.

Además, muchos especialistas esperan que las primeras diferencias importantes en la clasificación general comiencen justamente en territorio mendocino, donde la estrategia suele ser tan importante como la velocidad.

¿Cómo llegan los candidatos tras una primera etapa durísima?

La primera jornada del Desafío Ruta 40 dejó señales claras sobre el altísimo nivel competitivo que tendrá esta edición.

En motos, el australiano Daniel Sanders dominó la clasificación tras quedarse con la victoria de etapa, mientras que el argentino Luciano Benavides volvió a meterse entre los protagonistas al finalizar quinto luego de una actuación muy sólida en los terrenos sanjuaninos.

El salteño, ganador del prólogo en Albardón, aparece nuevamente como uno de los grandes candidatos dentro de la categoría Rally GP gracias a su enorme regularidad y capacidad de navegación.

En la categoría Ultimate, el polaco Eryk Goczal logró imponerse luego de una batalla muy ajustada con figuras internacionales como Mitch Guthrie y el histórico español Carlos Sainz.

Entre los argentinos volvió a destacarse el mendocino Lucio Álvarez, quien terminó dentro del Top 10 tras completar una etapa muy inteligente frente a varias estructuras oficiales. También logró completar el recorrido el otro representante mendocino, Sebastián Halpern, que continúa sumando experiencia frente a algunos de los mejores pilotos del planeta.

La expectativa para este martes es enorme porque la combinación entre navegación extrema y terrenos cambiantes puede modificar completamente el desarrollo de la carrera.

La jornada tendrá más de 700 kilómetros totales y demandará una exigencia física altísima para todos los competidores.

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Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

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Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

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Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

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Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial

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Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan 552 km totales / 320 km de especial