Desafío Ruta 40: con presencia mendocina, las mujeres van por todo en el Rally Raid mundial

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 volverá a poner a Mendoza en el centro del Rally Raid mundial y tendrá además una presencia femenina cada vez más fuerte dentro de una de las competencias más exigentes del planeta. Entre las protagonistas confirmadas aparece la mendocina Cleoris Elizabeth Manfre , quien correrá en la categoría Autos y será una de las grandes atracciones locales de la carrera.

La presencia de Cleoris Manfre genera una enorme expectativa en Mendoza, especialmente por el regreso del Desafío Ruta 40 a San Rafael después de una década y por el crecimiento que tuvo el rally raid en la provincia durante los últimos años. La piloto mendocina competirá a bordo de una Toyota Hilux 4x4 dentro de la categoría Autos y afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva frente a figuras históricas del automovilismo internacional.

El contexto además será inmejorable. El DR40 formará parte de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) y contará con pilotos de enorme jerarquía como Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y Ricky Brabec .

La edición 2026 se disputará entre el 24 y el 29 de mayo y recorrerá caminos de San Juan y Mendoza con un esquema de cinco etapas extremadamente exigentes. Uno de los grandes atractivos será justamente el regreso de San Rafael al mapa internacional del Rally Raid, con bivouac instalado en el Centro de Congresos y Exposiciones.

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Las mujeres ganan cada vez más espacio en el Rally Raid internacional

Además de la mendocina Cleoris Manfre, el listado oficial del Desafío Ruta 40 YPF 2026 tendrá presencia femenina internacional en distintas categorías. Una de las figuras más reconocidas será la estadounidense Sara Price, quien correrá en la categoría Stock junto al equipo oficial Defender Rally a bordo de una Defender Dakar D7X-R.

Dentro de esa misma estructura estará también la navegante estadounidense Saydiie Gray, formando una de las duplas femeninas más importantes de toda la competencia. Otra de las protagonistas será la sudafricana Puck Klaassen, que competirá en Challenger junto al argentino Augusto Sanz dentro del KTM X-Bow Powered by G Rally Team.

La lista femenina se completa con la boliviana Suany Martínez, que afrontará el desafío en Quads, considerada una de las divisionales más duras y desgastantes físicamente del rally raid. La presencia de mujeres en distintas categorías refleja además el crecimiento sostenido que viene teniendo el automovilismo off road femenino a nivel mundial.

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La mendocina contó cómo llegó a la competencia y el esfuerzo detrás del sueño

La mendocina Cleoris Elizabeth Manfre reveló cómo surgió inesperadamente la posibilidad de correr el Desafío Ruta 40 YPF 2026 y explicó todo el esfuerzo económico y mental que implica afrontar una competencia del Mundial de Rally Raid. “Yo iba de copiloto de un piloto de Buenos Aires que estaba inscripto en el Desafío Ruta 40. Hace menos de un mes me comentó que se le iba a imposibilitar correr y me cedía la camioneta para que la llevara yo”, contó la protagonista mendocina sobre el inesperado giro que terminó metiéndola dentro de la carrera más importante del rally raid sudamericano.

Manfre además explicó que el vehículo se encuentra dentro de una estructura importante del automovilismo nacional. “La camioneta estaba en preparación en un equipo de Córdoba que se llama Tuyo Mec. Además de nuestra camioneta llevan otro vehículo en la misma categoría y también dos UTV, así que somos un equipo bastante grande”, señaló.

La representante cuyana también habló del orgullo que representa competir en Mendoza dentro de una fecha válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). “ Es un orgullo correr en mi tierra. El Desafío Ruta 40 es una carrera que muchos quieren correr y que a veces se hace inaccesible por los costos, pero creo que fui bendecida para poder estar”, expresó.

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En cuanto a las exigencias de la competencia, Manfre remarcó la importancia de la estrategia y el aspecto psicológico durante cada etapa. “La parte mental juega muchísimo porque es una carrera donde hay que cuidar mucho el vehículo. Se necesita mucha cabeza para saber dónde acelerar y dónde cuidar la camioneta para poder llegar”, afirmó.

La mendocina también reconoció el enorme sacrificio económico que demanda correr una fecha mundialista. “Estamos buscando sponsors porque todavía quedan muchos costos por afrontar. Se hace difícil, pero no queremos perder esta experiencia”, comentó.

Sobre el recorrido, anticipó que las dunas serán uno de los sectores más complejos del DR40. “Creo que la etapa más difícil, y a la que todos quieren llegar, es la de las dunas. Son muy exigentes tanto física como mentalmente”, aseguró.

Finalmente, dejó un mensaje ligado al esfuerzo y la pasión por el automovilismo. “Cuando hay algo que a uno le gusta con el corazón, creo que hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias”, cerró.

Mendoza volverá a vivir una fiesta histórica del automovilismo

El Desafío Ruta 40 2026 tendrá una cifra récord de 151 inscriptos y volverá a posicionar a Argentina entre los grandes escenarios mundiales del Cross Country. La carrera contará con casi 3000 kilómetros totales y más de 1700 kilómetros de especiales, atravesando dunas, salares, ríos secos, sectores de montaña y navegación fuera de pista.

En motos, todas las miradas estarán puestas sobre el argentino Luciano Benavides, líder del campeonato en Rally GP. También habrá atención sobre nombres fuertes como Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini, Jeremías González Ferioli, Gonzalo Rinaldi, Lucio Álvarez y Sebastián Halpern.

La edición 2026 aparece además como una de las más importantes de toda la historia del DR40 por el nivel de pilotos confirmados, el regreso de Mendoza y la enorme expectativa que genera el Mundial de Rally Raid en suelo argentino.

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Las mujeres confirmadas para el Desafío Ruta 40 YPF 2026

Cleoris Elizabeth Manfre (Argentina – Mendoza)

Categoría: Autos

Vehículo: Toyota Hilux 4x4

La mendocina aparece en el listado nacional dentro de la categoría Autos y ya confirmó que estará presente en la competencia. Su participación genera una gran expectativa para el público cuyano, teniendo en cuenta el crecimiento del rally raid en la provincia.

Sara Price (Estados Unidos)

Categoría: Stock (STK)

Equipo: Defender Rally

Vehículo: Defender Dakar D7X-R

La estadounidense será una de las protagonistas femeninas de la categoría Stock dentro de la estructura oficial Defender Rally.

Saydiie Gray (Estados Unidos)

Categoría: Stock (STK) – Navegante

Equipo: Defender Rally

Acompañará a Sara Price como navegante en una de las duplas femeninas más destacadas del rally.

Puck Klaassen (Sudáfrica)

Categoría: Challenger / T3.1

Equipo: KTM X-Bow Powered by G Rally Team

Vehículo: G-Ecko

La sudafricana volverá a competir en el rally raid internacional dentro de la categoría Challenger, acompañada por el argentino Augusto Sanz.

Suany Martínez (Bolivia)

Categoría: Quads

Vehículo: Can-Am Renegade 999

La piloto boliviana será una de las representantes femeninas en Quads, una de las divisionales más exigentes físicamente dentro del Desafío Ruta 40.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

San Juan – San Rafael Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

San Rafael – San Rafael Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial

San Rafael – San Juan Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan 552 km totales / 320 km de especial