San Carlos suma deporte y recreación a las celebraciones del 25 de Mayo

Newcom Ball en San Carlos para el 25 de mayo.

El Municipio de San Carlos , a través de la Dirección de Deportes, presentó una nueva agenda deportiva en el marco de los festejos patrios del 25 de Mayo, con actividades recreativas y competitivas pensadas para toda la comunidad.

La propuesta incluirá torneos, carreras y encuentros destinados a diferentes edades y categorías, promoviendo el deporte y la vida saludable durante el fin de semana patrio.

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El cronograma comenzará el sábado 23 de mayo con el “Torneo de la Patria” de Newcom , que reunirá a equipos de distintas categorías en una jornada de recreación y competencia.

Participarán las categorías Masculino +48 , Femenino +48 y Mixto +50 y +60 .

El evento se desarrollará en Eugenio Bustos y quienes deseen más información o consultar por alojamiento en el albergue municipal podrán comunicarse al 261 5959148.

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Carrera “Pequeños Campeones” en San Carlos

Las actividades continuarán el domingo 24 de mayo desde las 10 en el Parque Ferrocarril con la carrera “Pequeños Campeones”, destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años.

La propuesta contará con distintas categorías y distancias adaptadas según la edad de los participantes, fomentando la recreación y el deporte desde temprana edad.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de Formulario de inscripción