21 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos suma deporte y recreación a las celebraciones del 25 de Mayo

El cronograma incluye un torneo de Newcom y una carrera infantil gratuita en distintos puntos del departamento de San Carlos.

Newcom Ball en San Carlos para el 25 de mayo.

Newcom Ball en San Carlos para el 25 de mayo.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos, a través de la Dirección de Deportes, presentó una nueva agenda deportiva en el marco de los festejos patrios del 25 de Mayo, con actividades recreativas y competitivas pensadas para toda la comunidad.

La propuesta incluirá torneos, carreras y encuentros destinados a diferentes edades y categorías, promoviendo el deporte y la vida saludable durante el fin de semana patrio.

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Torneo de Newcom Ball en Eugenio Bustos

El cronograma comenzará el sábado 23 de mayo con el “Torneo de la Patria” de Newcom, que reunirá a equipos de distintas categorías en una jornada de recreación y competencia.

Participarán las categorías Masculino +48, Femenino +48 y Mixto +50 y +60.

El evento se desarrollará en Eugenio Bustos y quienes deseen más información o consultar por alojamiento en el albergue municipal podrán comunicarse al 261 5959148.

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Carrera “Pequeños Campeones” en San Carlos

Las actividades continuarán el domingo 24 de mayo desde las 10 en el Parque Ferrocarril con la carrera “Pequeños Campeones”, destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años.

La propuesta contará con distintas categorías y distancias adaptadas según la edad de los participantes, fomentando la recreación y el deporte desde temprana edad.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de Formulario de inscripción

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