20 de mayo de 2026
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Malargüe

La llegada de nuevos semáforos al Kilómetro 0 de Malargüe pondría fin a un problema vial

Los equipos actuales quedaron obsoletos y serán reemplazados por sistemas modernos con controladores electrónicos.

Recambio para semáforos de Avenida San Martín y Roca.

Recambio para semáforos de Avenida San Martín y Roca.

 Por Claudio Altamirano

Desde hace más de dos meses, los semáforos ubicados en la intersección de las avenidas General San Martín y Roca, en pleno Kilómetro 0 de Malargüe, permanecen fuera de servicio. Tras gestiones realizadas ante la Provincia, se confirmó que la próxima semana comenzará el recambio total del sistema, con tecnología de última generación.

La problemática de los semáforos fuera de funcionamiento en una de las esquinas más transitadas de la ciudad de Malargüe parece encaminarse finalmente hacia una solución definitiva. Se trata del cruce de las avenidas General San Martín y Roca, considerado uno de los puntos neurálgicos del tránsito urbano por el constante flujo de automóviles, motocicletas, ciclistas, peatones y vehículos de transporte.

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Soluciones para el tránsito de Malargüe

La situación se ha extendido durante varios meses, generando preocupación entre vecinos y conductores debido a los riesgos que implica la ausencia de señalización semafórica en una zona de intensa circulación. El inconveniente no sólo afecta a los habitantes del departamento, sino también a quienes llegan desde otras localidades y provincias, además de turistas nacionales y extranjeros.

Particularmente importante resulta este sector para los visitantes provenientes de Chile a través del Paso Internacional Pehuenche, quienes utilizan con frecuencia esta arteria al ingresar o transitar por la ciudad. La falta de funcionamiento de los dispositivos obligó durante este tiempo a extremar las precauciones para evitar incidentes viales.

En las últimas horas, el juez Vial de Malargüe, doctor Juan Manuel Negro, informó que luego de mantener reuniones con autoridades de la Dirección de la Unidad Ejecutiva de Vías y Transporte de Mendoza, se logró avanzar en una solución concreta al problema.

El funcionario explicó oportunamente que los actuales equipos, instalados hace más de una década, presentan un nivel de obsolescencia que imposibilita su reparación. Los avances tecnológicos registrados en los últimos años dejaron sin soporte técnico a los sistemas existentes, por lo que la única alternativa viable era su reemplazo integral.

Recambio de los semáforos de importante esquina de Malargüe

Según adelantó Juan Manuel Negro, el próximo martes comenzarán las tareas de instalación de las nuevas unidades semafóricas, una obra que demandará una importante inversión económica por parte del Estado provincial.

Los nuevos dispositivos incorporarán tecnología inteligente, con controladores electrónicos de última generación y funciones que permitirán monitoreo, reinicio remoto y una gestión más eficiente del tránsito, mejorando significativamente la seguridad vial y la protección de quienes utilizan diariamente la vía pública en el corazón de Malargüe.

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