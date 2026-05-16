Malargüe salió a conquistar el turismo nacional con su temporada de nieve 2026

Malargüe salió esta semana a conquistar el mercado turístico nacional con una fuerte campaña de promoción de la temporada invernal 2026 . La iniciativa, encabezada por el EMAT, incluyó presentaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba , donde se difundieron beneficios para visitantes, descuentos, centros de nieve y la amplia oferta hotelera del departamento sureño.

Con el objetivo de posicionar a Malargüe como uno de los destinos de nieve más importantes del país , entidades públicas y privadas que integran el EMAT (Ente Mixto Asesor de Turismo) realizaron durante esta semana una intensa gira promocional en diferentes ciudades de la Argentina , mostrando el potencial turístico que tendrá el departamento durante la próxima temporada invernal.

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La campaña estuvo orientada especialmente a captar operadores, visitantes y esquiadores, poniendo énfasis en los centros de deportes invernales, promociones especiales, descuentos en servicios y alternativas de alojamiento para quienes elijan la cordillera malargüina durante el invierno 2026 .

La delegación estuvo integrada por autoridades municipales, empresarios del sector turístico, referentes hoteleros y guías de turismo, quienes concretaron presentaciones en la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , continuando luego por Rosario, provincia de Santa Fe , y culminando el circuito en el histórico Cabildo de la ciudad de Córdoba .

LAS LEÑAS 9.5.26

El potencial de los centros de nieve de Malargüe

En diálogo con SITIO ANDINO, Floridor González, presidente de AMATUR (Asociación Malargüina de Turismo), destacó la importancia que tienen estas acciones promocionales para fortalecer la presencia de Malargüe dentro del mercado turístico nacional e internacional.

El dirigente remarcó especialmente el crecimiento que han tenido los centros de nieve ubicados en la cordillera del departamento y valoró el esfuerzo de emprendedores locales que continúan apostando al desarrollo turístico de la región.

En ese contexto, mencionó a Alejandro Rodríguez, impulsor de Real del Pehuenche, el campamento de montaña emplazado sobre Ruta Nacional 145, a pocos kilómetros del límite internacional con Chile, emprendimiento que se ha transformado en un nuevo atractivo para quienes buscan experiencias vinculadas con la nieve y la aventura.

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También recordó la visión empresarial de Ernesto Lowenstein, creador del complejo Las Leñas a comienzos de la década del ‘80, proyecto que posicionó al esquí argentino en el escenario internacional y que desde hace décadas recibe turistas provenientes de países limítrofes, Estados Unidos, Canadá y Europa.

González además destacó el crecimiento de El Azufre, desarrollo invernal encabezado por Alejandro Spinello, que continúa generando expectativas dentro del sector turístico.

Finalmente, sostuvo que las perspectivas para la temporada son alentadoras debido a los pronósticos de abundantes nevadas, sumado a tarifas hoteleras similares a las de 2025 y beneficios promocionales como descuentos en medios de elevación mediante el Dino Pass en Las Leñas, entre otros.