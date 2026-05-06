Del Zonda a la nieve en Malargüe, en una jornada climática extrema

Así luce Las leñas a esta hora de la tarde.

Por Claudio Altamirano







Después de una intensa jornada marcada por el viento Zonda en Malargüe, comenzaron a registrarse precipitaciones en distintos puntos del departamento. El fenómeno, que obligó a suspender las clases en el turno tarde, dio paso a nevadas en cordillera y lluvias sectores urbanos, generando cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

El Zonda alcanzó su mayor intensidad entre la media mañana y el mediodía de este miércoles, con fuertes ráfagas tanto en la zona cordillerana como en el llano. La situación derivó en la suspensión de actividades escolares, medida adoptada por la Dirección General de Escuelas (DGE), ante las condiciones adversas.

Ahora nieva en Las Leñas y en Paso Pehuenche Con el correr de las horas, el escenario climático comenzó a modificarse. Hace un poco más de una hora se iniciaron precipitaciones en alta montaña.. En el centro de esquí Las Leñas ya se registra una nevada sostenida, fenómeno que se extiende a lo largo de todo el cordón montañoso del departamento.

En sectores como Paso Pehuenche se reportan neviscas, al igual que en otras localidades del oeste malargüino. Ante este panorama, la Coordinación del Centro de Frontera Paso Pehuenche, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, resolvió en conjunto con autoridades chilenas el cierre preventivo del corredor internacional hasta nuevo aviso.

Según los modelos meteorológicos, durante la tarde se esperan lloviznas y nevadas débiles en alta montaña, especialmente por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En tanto, a partir de los 3.500 metros podrían registrarse nevadas de mayor intensidad. Se prevé que las precipitaciones comiencen a disminuir durante la madrugada del jueves. Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar la precaución al circular, tanto en rutas de cordillera como en el llano, debido a la posible presencia de hielo, baja visibilidad y calzada resbaladiza.