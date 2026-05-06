6 de mayo de 2026
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Malargüe

Malargüe reclama vuelos regulares y pone en valor su aeropuerto internacional

Impulsan reactivar rutas aéreas en una terminal preparada para operar a nivel internacional, además de unir Malargüe con otros aeropuertos nacionales.

Aeropuerto Internacional de Malargüe.

Aeropuerto Internacional de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El Aeropuerto Internacional Comodoro Ricardo Salomón vuelve a posicionarse en el centro del debate por la conectividad de Malargüe. Autoridades, empresarios y dirigentes impulsan gestiones para recuperar vuelos regulares, destacando su rol estratégico en el desarrollo turístico, productivo y económico del sur mendocino, en un contexto donde la infraestructura ya está preparada.

El Aeropuerto Internacional Comodoro Ricardo Salomón tiene su origen en una necesidad histórica, integrar al sur mendocino con el resto de la provincia y el país en momentos donde la actividad petrolera, minera y turística comenzaba a expandirse con fuerza. En sus inicios, a mediados del siglo XX, la pista era apenas una traza de tierra utilizada para vuelos sanitarios y operativos, reflejo de una región que comenzaba a proyectarse.

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Con el paso de los años, y en paralelo al crecimiento sostenido de Malargüe, se fueron ejecutando obras claves que permitieron su pavimentación, ampliación e incorporación de servicios para operaciones regulares. Ya en las últimas décadas del siglo pasado y en lo que va del actual milenio, la aeroestación atravesó distintos procesos de modernización, consolidándose como un punto estratégico dentro del sistema de conectividad aérea del sur provincial.

AEROPUERTO 1

El Aeropuerto es uno de los más importantes del oeste argentino

Sin embargo, y pese a contar con infraestructura de primer nivel, la operatividad del aeropuerto ha estado marcada por altibajos, principalmente vinculados a cuestiones económicas y a la demanda. Actualmente, la terminal no cuenta con vuelos regulares, una situación que genera preocupación entre los distintos actores locales, que ven en esta conectividad una herramienta clave para potenciar el desarrollo.

En este sentido, autoridades de Aeropuertos Argentina en Malargüe, encabezadas por Francisco Zambrano, junto a representantes de entidades intermedias, funcionarios provinciales y nacionales, vienen impulsando con fuerza la necesidad de restablecer rutas aéreas. El planteo incluso fue trasladado recientemente al diputado nacional Luis Petri durante su visita al departamento.

Embed - NECESIDAD DE VUELOS REGULARES A AEROPUERTO INTERNACIONAL RICARDO SALOMÓN

Capacidad del Aeropuerto Internacional de Malargüe

Zambrano explicó a SITIO ANDINO que la empresa administra 35 de los aeropuertos más importantes del país y mantiene un esquema constante de inversiones. En el caso de Malargüe, destacó que la terminal integra el Sistema Nacional de Aeropuertos y puede operar como aeropuerto internacional a requerimiento, con servicios de aduana, migraciones, sanidad de frontera, seguridad y control aéreo.

A esto se suma una pista de 3.000 metros, con capacidad de soporte comparable a la del Aeropuerto de Ezeiza, apta para operaciones diurnas y nocturnas. Además, cuenta con un Plan Maestro que proyecta una futura terminal de cargas, lo que ampliaría aún más su potencial logístico y productivo.

“El desafío no es solo que los malargüinos utilicen el aeropuerto, sino que también lo hagan turistas, empresarios y trabajadores”, remarcó Zambrano, recordando experiencias pasadas vinculadas al sector petrolero. En esa línea, insistió en la importancia de generar una conectividad estable que permita consolidar al destino.

AEROPUERTO DE MALARGUE - 285607

Transporte aéreo internacional

Desde el sector privado, la Cámara de Comercio de Malargüe también viene solicitando la reactivación de vuelos regulares, entendiendo que el aeropuerto es una puerta de entrada fundamental para destinos internacionales como Las Leñas o El Azufre.

Finalmente, Zambrano subrayó que existen condiciones técnicas para establecer una ruta que conecte Buenos Aires-Mendoza-Malargüe-Buenos Aires. Mientras tanto, el tema ya tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante local, reflejando la importancia estratégica que tiene esta infraestructura para el futuro del departamento.

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