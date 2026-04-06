Trasladan urgente en helicóptero a una niña de Malargüe por obstrucción respiratoria

Traslado de urgencia esta tarde desde Malargüe a la capital de Mendoza.

Por Claudio Altamirano







Una adolescente de 13 años fue trasladada desde Malargüe a la capital provincial tras ingresar al hospital local con sospecha de obstrucción en la vía respiratoria por un cuerpo extraño. El traslado sanitario aéreo se realizó sin inconvenientes y la paciente quedó bajo atención especializada en el Hospital Notti.

El operativo sanitario se activó en las últimas horas cuando una menor de 13 años fue ingresada al Hospital Regional de Malargüe con un cuadro compatible con la presencia de un cuerpo extraño en la vía respiratoria. Ante la complejidad y la necesidad de realizar estudios y maniobras específicas, los profesionales médicos resolvieron su derivación urgente a un centro de mayor complejidad.

Traslado en helicóptero desde Malargüe Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza a SITIO ANDINO, la paciente requería una fibrobroncoscopía diagnóstica y terapéutica, procedimiento que permite visualizar las vías respiratorias y, en caso de ser necesario, extraer el objeto que estaría provocando la obstrucción. Esta intervención resulta clave para evitar complicaciones mayores, como infecciones o dificultades respiratorias severas.

A partir de esta situación, la Dirección de Hospitales de Mendoza coordinó un traslado sanitario aéreo, dada la urgencia del cuadro clínico y la necesidad de reducir los tiempos de derivación. El operativo incluyó el acondicionamiento de la menor y su traslado hasta el Aeropuerto Internacional de Malargüe, desde donde partió la aeronave de la Policía de Mendoza.

El vuelo se desarrolló sin inconvenientes y la paciente fue recibida en el helipuerto del Hospital Humberto Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que completó el traslado terrestre hasta el nosocomio pediátrico de referencia en la provincia, según informaron fuentes oficiales. Indicaron que tanto el operativo como la transferencia de la paciente se realizaron “sin novedad”, destacando la coordinación entre los distintos equipos intervinientes para garantizar una rápida respuesta ante una situación crítica.