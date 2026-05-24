24 de mayo de 2026
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Malargüe

En Malargüe, malvivientes aprovecharon un descuido y le robaron un vital elemento a un vendedor

Un joven de 18 años sufrió el robo de su bicicleta mientras realizaba ventas ambulantes en pleno centro de la ciudad de Malargüe.

Comisaría 24 Malargüe.

Comisaría 24 Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La inseguridad volvió a golpear a un trabajador que buscaba ganarse el sustento diario. Un vendedor ambulante sufrió el robo de su bicicleta en pleno centro de Malargüe mientras realizaba su recorrida comercial. El hecho ocurrió en una de las zonas más transitadas de la ciudad y es investigado por la Justicia.

Un nuevo episodio delictivo genera preocupación en Malargüe, especialmente por las circunstancias en las que se produjo. La víctima, un joven de 18 años que se desempeña como vendedor ambulante, denunció el robo de su bicicleta durante la noche del sábado, cuando se encontraba trabajando en la zona céntrica de la ciudad.

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Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho ocurrió alrededor de las 21.30 y quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 24 de la Policía de Mendoza. De acuerdo con la denuncia radicada por el damnificado, cerca de una hora antes había dejado apoyada su bicicleta playera de color naranja, equipada con canasto y parrilla, frente al Hotel Theis, sobre avenida San Martín y a pocos metros de la intersección con Comandante Salas.

El joven explicó que, como parte de su tarea diaria, se alejó unos metros para ofrecer sus productos en la cuadra. Sin embargo, al regresar al lugar donde había dejado el rodado, constató con impotencia que desconocidos se lo habían sustraído y escapado rápidamente.

Malestar por hechos delictivos en Malargüe

El caso provoca especial indignación debido a que la bicicleta no era solamente un medio de transporte, sino también una herramienta fundamental para desarrollar su actividad laboral. En muchos casos, los vendedores ambulantes dependen de estos vehículos para trasladar mercadería y recorrer distintos sectores de la ciudad en busca de clientes.

Además, el robo se produjo en una zona caracterizada por el constante movimiento de peatones y vehículos, lo que evidencia el accionar oportunista de los delincuentes, que no dudaron en perjudicar a un trabajador para obtener un beneficio ilícito.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Malargüe, que trabaja para identificar a los autores y recuperar el biciclo sustraído. Mientras tanto, el joven enfrenta la pérdida de un elemento esencial para continuar con su actividad diaria.

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