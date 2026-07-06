6 de julio de 2026
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Concejo Deliberante

Conmovedor pedido de la familia de Emma en el Concejo Deliberante de Malargüe

Tras años del ataque que cambió la vida de la niña, sus padres solicitaron en el Concejo Deliberante mayor acompañamiento y respuestas del Estado.

Banca del Ciudadano del Concejo Deliberante de Malargüe.

Banca del Ciudadano del Concejo Deliberante de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Seis años después del brutal ataque que sufrió cuando era apenas una niña, Emma y su familia continúan enfrentando las secuelas de aquella tragedia. Sus padres expusieron en el Concejo Deliberante de Malargüe las dificultades para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), y pidieron mayor acompañamiento para afrontar un tratamiento que aún continúa.

La historia de Emma volvió a conmover a Malargüe. El último jueves, Joana Gutiérrez y Mario Pérez, padres de la pequeña de ocho año s, hicieron uso de la Banca del Ciudadano del Concejo Deliberante para visibilizar la compleja situación que atraviesa la familia desde que la menor fue atacada por un perro de una de las razas consideradas potencialmente peligrosas.

Pedido en el Concejo Deliberante

Ante la presencia de casi la totalidad de los concejales, ambos relataron las dificultades económicas y administrativas que deben afrontar para sostener el tratamiento médico de su hija, quien actualmente asiste a la Escuela Capitán José León Lemos y requiere controles permanentes en la ciudad de Mendoza.

Durante su exposición, Joana Gutiérrez recordó que el ataque ocurrió en 2020, cuando Emma ingresó a un local comercial ubicado en el barrio Bastías, propiedad del dueño del animal. Como consecuencia de las mordeduras, la niña sufrió una severa desfiguración en el lado izquierdo del rostro, perforación de cráneo, pérdida del oído y una parálisis facial que hoy demanda múltiples intervenciones quirúrgicas y tratamientos especializados.

Tras el dramático episodio, Emma fue derivada de urgencia desde el Hospital Malargüe al Hospital Humberto Notti, donde permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva y fue sometida a las primeras cirugías reconstructivas.

A seis años de aquel hecho que marcó para siempre la vida de la familia, sus padres manifestaron que desde hace cuatro años gestionan sin éxito la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento que consideran indispensable para acceder a prestaciones y aliviar los elevados costos que implican los frecuentes viajes y tratamientos en la capital provincial.

En ese contexto, también informaron que por estos días impulsan una colecta solidaria para reunir fondos destinados a una nueva cirugía que Emma deberá afrontar en las próximas semanas. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias joana.g.com, correspondiente a la cuenta de Joana Débora Gutiérrez, con el objetivo de acompañar a la familia en una etapa decisiva del proceso de recuperación de la niña.

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