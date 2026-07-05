Tupungato presentó su agenda de vacaciones de invierno con teatro, circo y talleres

Del 6 al 17 de julio , la comunidad de Tupungato y los turistas que visiten el departamento podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades por las vacaciones de invierno 2026 .

La programación incluirá espectáculos de teatro, circo, humor, títeres, música, muestras artísticas y propuestas participativas para niños y adultos, que se desarrollarán en distintos puntos de Tupungato.

Desde el municipio informaron que los talleres y cursos tendrán cupos limitados , por lo que requerirán inscripción previa. Además, algunos espectáculos necesitarán el retiro de entradas un día antes del evento.

Para facilitar la participación de vecinos y visitantes, en algunas locaciones se pondrá a disposición un recorrido gratuito de colectivos . Las actividades se realizarán durante las tardecitas, con el objetivo de cuidar a los asistentes de las bajas temperaturas invernales.

Actividades culturales y recreativas para toda la familia en Tupungato

La programación comenzará el lunes 6 de julio con el espectáculo de humor, ilusionismo y circo “Mi Momento Mágico”, que se presentará en Cordón del Plata y también en una función distendida en el Hotel Turismo Tupungato.

Ese mismo día, en la Casa de la Cultura, se realizará el taller infantil “Armá tu look mundialista”.

El martes 7 de julio, las familias podrán disfrutar de la obra “El Gato con Botas” en la Placita de los Juegos de Ciudad, y del espectáculo de títeres interactivo “El Sueñito de Violeta” en Loteo Pellegrini. La jornada también incluirá talleres infantiles en San José y Ciudad.

El miércoles 8 de julio, “El Gato con Botas” llegará a Anchoris, mientras que “El Sueñito de Violeta” se presentará en El Peral-Gualtallary. Además, en Ciudad habrá un nuevo taller para niños denominado “Coloreando el Bosque”.

Peña por la Independencia y más propuestas

Tras el receso del 9 de julio, jornada en la que se realizará una Peña Folklórica para celebrar la Independencia Argentina, las actividades continuarán el viernes 10.

Ese día se presentará el espectáculo “Historias de lluvia” en el Salón de Actividades Culturales. También habrá un taller para adultos de confección de bolsos y un curso intensivo de composición fotográfica.

El sábado 11 de julio se realizará un bingo para adultos, con la presentación musical de Josué Ortiz. En tanto, el domingo 12, el Playón Deportivo de Ciudad será escenario de un Campeonato de Truco, intercambio de figuritas y música con DJ.

Mundialito Infantil de Fútbol en el Polideportivo de Tupungato

Además de las propuestas culturales, del 13 al 17 de julio se disputará el Mundialito Infantil de Fútbol, destinado a categorías mixtas divididas por edades: de 8 a 9 años y de 10 a 11 años.

La competencia se desarrollará en el Polideportivo Municipal y ya cuenta con inscripciones abiertas a través de la web de la Municipalidad de Tupungato.

Teatro, títeres y talleres en distintos distritos de Tupungato

La agenda continuará el lunes 13 de julio con la obra “Un Viaje al Mundo de los Sueños” en El Zampal y el espectáculo interactivo “La Elección del Rey Animal de Mendoza” en Tisa. Además, en la Casa de la Cultura se realizará un taller de limpieza de rostro y automaquillaje para adultos.

El martes 14, Villa Bastías recibirá distintas propuestas recreativas y teatrales. También se presentará “La Elección del Rey Animal de Mendoza” en los barrios 23 de Noviembre y Arcoiris, mientras que el espectáculo de títeres “Periquita y sus Amigos” llegará al playón Bigolotti.

Ese mismo día se desarrollará una experiencia de cerámica para adultos y un taller de confección de aros en porcelana fría, destinado tanto a adultos como a niños, en la Casa de la Cultura de Ciudad.

El miércoles 15, la obra “Blancanieves” se presentará en San José. Además, habrá una actividad musical infantil en el Hotel Turismo y un taller de macramé para adultos.

Cierre de la agenda de invierno

Las actividades seguirán el jueves 16 de julio con una nueva función de “Un Viaje al Mundo de los Sueños” en Ciudad, el show de títeres “Periquita y sus Amigos” en El Progreso, un taller de fotografía creativa para niños y una propuesta de juegos musicales destinada a adultos.

El viernes 17, “Blancanieves” volverá a presentarse en Ciudad. También habrá show de “Dos payasos en Acción” en El Zampalito, mientras que la jornada cerrará con la comedia teatral “Glorias del Este” en el Hotel Turismo.

Finalmente, la programación tendrá dos funciones especiales del espectáculo “Mi Amigo el Robot”: el 22 de julio en Greco y el 23 de julio en La Carrera, esta última destinada exclusivamente a los chicos que asisten a las escuelas de la zona.

De esta manera, Tupungato ofrecerá durante las vacaciones de invierno una agenda diversa, con propuestas culturales, recreativas y deportivas pensadas para disfrutar en familia.