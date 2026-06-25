Tupungato prepara una carrera nocturna con recorridos de hasta 21 kilómetros

Tupungato volverá a combinar deporte, naturaleza y aventura con la segunda edición del Trail Running Nocturno , una competencia que permitirá recorrer los senderos y paisajes característicos del departamento bajo las estrellas.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Tupungato a través de la Dirección de Deportes y Recreación, se desarrollará el sábado 22 de agosto y estará destinada a corredores de toda la región.

El evento ofrecerá tres distancias para que cada participante pueda elegir el recorrido que mejor se adapte a su nivel de entrenamiento: 6, 12 y 21 kilómetros .

6 kilómetros: $35.000.

12 kilómetros: $40.000.

21 kilómetros: $45.000.

El valor de la inscripción incluye la remera oficial del evento, medalla finisher y kit del corredor. Además, la competencia contará con premios en efectivo.

Habrá categorías femenina y masculina en cada una de las distancias previstas.

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Requisitos para participar en Tupungato

Los corredores deberán ser mayores de 18 años y utilizar obligatoriamente una linterna frontal durante toda la competencia, debido a que los recorridos se desarrollarán en horario nocturno.

La propuesta busca ofrecer una experiencia diferente a los amantes del trail running, al combinar la exigencia deportiva con el contacto directo con la naturaleza y los paisajes de Tupungato.

Cómo inscribirse

Las bases completas y el formulario de inscripción estarán disponibles en la página web oficial de la Municipalidad de Tupungato: tupungato.gov.ar.