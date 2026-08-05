5 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Tupungato

Niños de Tupungato podrán participar de un certamen artístico sanmartiniano

El certamen en Tupungato invita a recrear la amistad entre José de San Martín y Juan Gregorio Las Heras, además de la historia de la Banda Militar Talcahuano.

Concurso de dibujo y pintura en Tupungato.

Concurso de dibujo y pintura en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tupungato, a través de las direcciones de Cultura y Educación, junto con la Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco, convocó a niños y niñas del departamento a participar de un nuevo certamen artístico.

Se trata del concurso de dibujo y pintura “San Martín, Las Heras y La Talcahuano”, una iniciativa que busca mantener vivo en la memoria colectiva el vínculo de amistad entre el general José de San Martín y el general Juan Gregorio Las Heras.

La propuesta también pretende revalorizar la historia de la Banda Militar Talcahuano, perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 11, que estuvo comandado por Las Heras y fue creado en 1816.

Quiénes pueden participar del concurso

El certamen está destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años que residan en el departamento de Tupungato. Desde la organización destacaron la importancia del acompañamiento de las familias y los docentes mediante la lectura, el diálogo y la investigación histórica, para que los participantes puedan imaginar y representar escenas vinculadas con los protagonistas.

El concurso estará dividido en dos categorías:

  • Niños y niñas de 6 a 9 años.

  • Niños y niñas de 10 a 12 años.

Requisitos para presentar las obras en Tupungato

Cada participante podrá presentar una sola obra, que deberá realizarse en una hoja tamaño A4. La técnica y el formato serán libres. En el frente del trabajo deberá incluirse el título de la obra.

En el reverso deberán consignarse los siguientes datos:

  • Nombre y apellido del autor.

  • DNI.

  • Edad.

  • Grado que cursa.

  • Domicilio.

  • Número de teléfono de un adulto responsable.

También deberá incorporarse una breve descripción del proceso de creación de la obra y de los materiales utilizados, como acuarelas, lápices de colores, acrílicos, elementos reciclados u otros recursos.

Dónde retirar las bases y entregar cada dibujo

  • Las bases y condiciones podrán retirarse hasta el viernes 14 de agosto.
  • La fecha límite para presentar las obras será el martes 18 de agosto.

Ambos trámites deberán realizarse de manera presencial en la oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en calle 9 de Julio 175, de lunes a viernes de 8 a 14.

Cómo se elegirán los trabajos ganadores

Las obras serán revisadas por las instituciones organizadoras para verificar que el contenido sea adecuado a la temática propuesta.

Posteriormente, un jurado integrado por un representante de la Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco y dos artistas plásticos evaluará los trabajos y seleccionará los tres primeros puestos de cada categoría. Los resultados serán comunicados telefónicamente a los finalistas y publicados en las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Tupungato.

Temas
Seguí leyendo

La capacitación que combina teoría y prácticas de manejo en el RIM 11

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

Una camioneta cayó a un arroyo tras un vuelco en la ruta que lleva a Las Leñas

San Rafael suma herramientas para preservar sus paisajes y fortalecer el turismo

Charly García, Campedrinos y una fiesta medieval: todo lo que llega a Mendoza

Guaymallén denunció penalmente la venta irregular de terrenos en el departamento

Un incendio les cambió la vida: el pedido urgente de una familia sanrafaelina

El Zonda golpeó al Valle de Uco y generó decenas de intervenciones

Lee además
Auto desmantelado en Tupungato. video

Lo encontraron desarmando un auto bajo una lona: el vehículo era robado
Basura en el arroyo El Molino. video

La calle que el agua se lleva: vecinos de Tupungato no aguantan más la indiferencia
LO QUE SE LEE AHORA
Reclamo en el Concejo Deliberante de Malargüe. video

La falta de empleo expone otra cara de la crisis social

Las Más Leídas

Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este miércoles 5 de agosto en Mendoza.

Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este miércoles 5 de agosto en Mendoza

Verónica pide ayuda para volver a ver a su hijo de 11 años.

El desesperado pedido de una mujer mendocina que no puede ver a su hijo

Mendoza tiene más de 1,3 millones de hectáreas en manos extranjeras y crece el debate por ampliar el límite legal

Al filo del límite: los departamentos de Mendoza con mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros

La DGE deberá pagar una suma millonaria por un niño fracturado en una escuela.

Dura condena a la DGE por un menor accidentado en una escuela de Malargüe

Tormo seguirá siendo investigado por el trágico accidente vial ocurrido en Las Heras.

Inesperado giro en la causa por la muerte de un jubilado en Las Heras tras una discusión vial