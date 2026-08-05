Niños de Tupungato podrán participar de un certamen artístico sanmartiniano

Concurso de dibujo y pintura en Tupungato.

El Municipio de Tupungato , a través de las direcciones de Cultura y Educación, junto con la Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco, convocó a niños y niñas del departamento a participar de un nuevo certamen artístico .

Se trata del concurso de dibujo y pintura “San Martín, Las Heras y La Talcahuano” , una iniciativa que busca mantener vivo en la memoria colectiva el vínculo de amistad entre el general José de San Martín y el general Juan Gregorio Las Heras.

La propuesta también pretende revalorizar la historia de la Banda Militar Talcahuano , perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 11, que estuvo comandado por Las Heras y fue creado en 1816.

El certamen está destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años que residan en el departamento de Tupungato. Desde la organización destacaron la importancia del acompañamiento de las familias y los docentes mediante la lectura, el diálogo y la investigación histórica, para que los participantes puedan imaginar y representar escenas vinculadas con los protagonistas.

El concurso estará dividido en dos categorías:

Niños y niñas de 6 a 9 años.

Niños y niñas de 10 a 12 años.

Requisitos para presentar las obras en Tupungato

Cada participante podrá presentar una sola obra, que deberá realizarse en una hoja tamaño A4. La técnica y el formato serán libres. En el frente del trabajo deberá incluirse el título de la obra.

En el reverso deberán consignarse los siguientes datos:

Nombre y apellido del autor.

DNI.

Edad.

Grado que cursa.

Domicilio.

Número de teléfono de un adulto responsable.

También deberá incorporarse una breve descripción del proceso de creación de la obra y de los materiales utilizados, como acuarelas, lápices de colores, acrílicos, elementos reciclados u otros recursos.

Dónde retirar las bases y entregar cada dibujo

Las bases y condiciones podrán retirarse hasta el viernes 14 de agosto.

La fecha límite para presentar las obras será el martes 18 de agosto.

Ambos trámites deberán realizarse de manera presencial en la oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en calle 9 de Julio 175, de lunes a viernes de 8 a 14.

Cómo se elegirán los trabajos ganadores

Las obras serán revisadas por las instituciones organizadoras para verificar que el contenido sea adecuado a la temática propuesta.

Posteriormente, un jurado integrado por un representante de la Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco y dos artistas plásticos evaluará los trabajos y seleccionará los tres primeros puestos de cada categoría. Los resultados serán comunicados telefónicamente a los finalistas y publicados en las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Tupungato.