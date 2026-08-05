Vecinos de San Rafael impulsan una colecta para reconstruir una vivienda

Vecinos de Pueblo Diamante, en el departamento de San Rafael, pusieron en marcha una campaña solidaria para ayudar a una familia cuya vivienda sufrió graves daños como consecuencia de un incendio.
Una madre y sus tres hijas perdieron sus pertenencias luego de que un incendio provocara graves daños en su vivienda de Pueblo Diamante en el departamento de San Rafael.
Vecinos de Pueblo Diamante, en el departamento de San Rafael, pusieron en marcha una campaña solidaria para ayudar a una familia cuya vivienda sufrió graves daños como consecuencia de un incendio.
La familia está integrada por una madre y sus tres hijas, quienes perdieron gran parte de sus pertenencias y necesitan reconstruir el inmueble ubicado en calle Independencia 1478.
Desde la organización de la campaña solicitaron la colaboración de la comunidad con materiales de construcción, entre ellos cemento, arena, pintura, cables y otros elementos necesarios para reparar la estructura de la vivienda.
También reciben muebles, ropa, artículos del hogar y elementos indispensables para que la familia pueda volver a habitar el lugar.
Quienes deseen realizar una donación o conocer cuáles son las necesidades más urgentes pueden comunicarse al teléfono 260 4019484.
Los vecinos apelaron a la solidaridad de la comunidad sanrafaelina para acompañar a la madre y sus hijas en este difícil momento y ayudarlas a recuperar su hogar.