Vecinos de San Rafael impulsan una colecta para reconstruir una vivienda

Vecinos de Pueblo Diamante , en el departamento de San Rafael , pusieron en marcha una campaña solidaria para ayudar a una familia cuya vivienda sufrió graves daños como consecuencia de un incendio .

La familia está integrada por una madre y sus tres hijas , quienes perdieron gran parte de sus pertenencias y necesitan reconstruir el inmueble ubicado en calle Independencia 1478 .

Desde la organización de la campaña solicitaron la colaboración de la comunidad con materiales de construcción , entre ellos cemento, arena, pintura, cables y otros elementos necesarios para reparar la estructura de la vivienda.

También reciben muebles, ropa, artículos del hogar y elementos indispensables para que la familia pueda volver a habitar el lugar.

Cómo colaborar con la familia tras el incendio

Quienes deseen realizar una donación o conocer cuáles son las necesidades más urgentes pueden comunicarse al teléfono 260 4019484.

Los vecinos apelaron a la solidaridad de la comunidad sanrafaelina para acompañar a la madre y sus hijas en este difícil momento y ayudarlas a recuperar su hogar.