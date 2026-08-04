4 de agosto de 2026
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"Un techo para IRIS" alcanzó su objetivo y comenzaron las obras

En apenas una semana, la iniciativa “Un techo para IRIS” alcanzó la cifra propuesta y permitió iniciar los trabajos de refacción.

Un techo para Iris alcanzó el objetivo.

"Un techo para Iris" alcanzó el objetivo.

La iniciativa fue impulsada por el grupo de jóvenes LUMEN VOZ, que convocó a la comunidad a colaborar para reunir los $6.000.000 necesarios para afrontar los trabajos en la institución.

Gracias al acompañamiento de vecinos, comerciantes, organizaciones y colaboradores, se logró alcanzar la cifra propuesta en pocos días.

Comenzaron las obras en el Instituto de Rehabilitación Infantil San Rafael

Con el dinero recaudado, la institución educativa puso en marcha la refacción integral de la cubierta, una obra necesaria para mejorar las condiciones del edificio y garantizar un espacio adecuado para las actividades que se realizan diariamente.

El cumplimiento del objetivo fue recibido con enorme alegría por parte de las familias, los trabajadores del instituto y quienes estuvieron al frente de la iniciativa solidaria.

Noticiero Andino de San Rafael acompañó la celebración

Desde Noticiero Andino se visitó el Instituto de Rehabilitación Infantil San Rafael para conocer el avance de los trabajos y compartir la emoción de toda la comunidad educativa.

Durante la recorrida, hablaron representantes del instituto, integrantes de LUMEN VOZ y colaboradores que participaron activamente de la campaña.

La iniciativa volvió a demostrar la importancia de la organización comunitaria y de la solidaridad para acompañar a las instituciones que cumplen una función fundamental en San Rafael.

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