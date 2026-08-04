4 de agosto de 2026
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Lactancia Materna

Semana de la Lactancia Materna: Tunuyán realizará charlas y talleres para las familias

Tunuyán se suma a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con propuestas destinadas a concientizar sobre sus beneficios y la importancia de contar con una red de apoyo.

Semana de la lactancia materna en Tunuyán.

Semana de la lactancia materna en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Del 1 al 7 de agosto, el Municipio de Tunuyán y el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli desarrollarán propuestas destinadas a promover la lactancia materna, fortalecer el acompañamiento familiar y brindar herramientas prácticas a las madres.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Tunuyán llevará adelante diferentes actividades de información, concientización y acompañamiento dirigidas a madres, familias y personas gestantes.

La iniciativa es organizada conjuntamente por la Municipalidad de Tunuyán y el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, con la participación de profesionales del área de Neonatología.

Las propuestas se desarrollarán entre el 1 y el 7 de agosto y tendrán como objetivo proteger la lactancia materna, destacar sus beneficios para la salud y promover una red de contención familiar y comunitaria.

Charlas y talleres sobre lactancia materna

Durante la semana se realizarán charlas y talleres informativos sobre la importancia de la lactancia, el apego temprano y el impacto positivo que esta práctica tiene en la salud y el desarrollo de los bebés.

Los encuentros también buscarán despejar dudas frecuentes y brindar información confiable para que las madres puedan transitar esta etapa con mayor seguridad y acompañamiento.

Consejos para la extracción y conservación de la leche

Entre los contenidos previstos se abordarán aspectos prácticos como la extracción de leche materna, las condiciones adecuadas para su almacenamiento y las recomendaciones para conservarla de manera segura.

Además, se ofrecerán herramientas para acompañar la vuelta al trabajo, uno de los momentos que puede presentar mayores dificultades para sostener la lactancia.

El rol de la familia y los acompañantes

Las actividades también estarán destinadas a visibilizar la importancia del entorno cercano. El acompañamiento de la pareja, la familia y las personas responsables del cuidado resulta fundamental durante esta etapa.

Por este motivo, se generarán espacios para reflexionar sobre el rol del acompañante, la contención emocional y la distribución de las tareas durante el período de lactancia.

La lactancia materna como una cuestión de salud pública

La propuesta contará con la participación activa del equipo de Neonatología del Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, que brindará información profesional y responderá las consultas de las familias.

Desde las instituciones organizadoras destacaron que promover la lactancia materna no es únicamente una responsabilidad individual, sino también una política de salud pública que requiere acompañamiento institucional, familiar y comunitario.

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