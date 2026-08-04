Godoy Cruz: así deambulan los ladrones por los techos de casas del barrio Supe

Ladrones durante un intento de robo en el barrio Supe.

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Por Pablo Segura







La cámara de seguridad de una vivienda del barrio Supe, en Godoy Cruz, registró durante la madrugada de este martes a dos delincuentes que recorrían los techos de distintas casas con aparentes intenciones de cometer un robo. El hecho ocurrió cerca de las 3 en una propiedad ubicada sobre calle Bolívar.

En las imágenes se observa a los sospechosos desplazándose por los techos de varias viviendas, desde donde intentaban detectar objetos de valor en los patios para sustraerlos. Pese a la maniobra, los individuos lograron escapar antes de que pudiera intervenir la Policía y no fueron detenidos.

View this post on Instagram Los vecinos manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de episodios y aseguraron que los robos bajo esta modalidad se repiten prácticamente todos los días en el barrio, generando un creciente clima de inseguridad entre los residentes.

Vecinos denuncian robos constantes en el barrio Supe de Godoy Cruz De acuerdo con el testimonio de habitantes de la zona, los delincuentes aprovechan la oscuridad de la madrugada para desplazarse por los techos de las viviendas y observar los patios en busca de bicicletas, herramientas, electrodomésticos u otros elementos que puedan retirar con rapidez.

La filmación obtenida por una cámara instalada en una vivienda de calle Bolívar, casi esquina El Zonda, muestra claramente a los dos sujetos caminando sobre los techos y recorriendo varias propiedades consecutivas. Los frentistas señalaron que este tipo de maniobras se ha vuelto habitual y reclamaron una mayor presencia policial y medidas que refuercen la seguridad en el barrio, con el objetivo de frenar los reiterados hechos de robo que afectan a las familias de Godoy Cruz.