2 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Un muerto y tres heridos tras un choque en Godoy Cruz: qué ocurrió

Un Volkswagen Bora impactó contra un colectivo de turismo sobre el Acceso Sur, en Godoy Cruz. Tres personas debieron recibir asistencia médica.

Una joven sufrió traumatismos varios tras el accidente en Godoy Cruz y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Una joven sufrió traumatismos varios tras el accidente en Godoy Cruz y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

 Por Celeste Funes

Un accidente vial ocurrido durante la mañana de este domingo dejó como saldo un fallecido y tres personas heridas en el departamento de Godoy Cruz. El hecho se registró alrededor de las 07:35 sobre el Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña.

Tragedia en Godoy Cruz: cómo ocurrió el siniestro vial

De acuerdo con la información oficial, un llamado al 911 alertó sobre la colisión entre un Volkswagen Bora y un colectivo. Las primeras actuaciones indican que el bus Mercedes-Benz, que prestaba un servicio privado de turismo, circulaba de norte a sur con destino a Alta Montaña cuando fue embestido desde atrás por el automóvil.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Volkswagen Bora murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica. En tanto, los dos acompañantes que viajaban en el vehículo resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron atendidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Entre ellos, una joven de 20 años sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, mientras que el otro acompañante se encontraba inconsciente al momento de la asistencia y fue derivado al Hospital Central para recibir atención especializada.

En el colectivo, una pasajera presentó una cervicalgia producto del impacto. Tras ser evaluada por los profesionales de la salud, se determinó que sus lesiones no requerían traslado a un centro asistencial.

Personal de la Policía Vial trabajó durante varias horas en la zona para ordenar el tránsito, preservar la escena y llevar adelante las pericias correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

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