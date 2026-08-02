En Mendoza se registran 500 incidentes viales por día y el 90% es por fallas humanas

En la provincia de Mendoza , la siniestralidad vial representa una problemática cotidiana que pone en riesgo la vida de miles de personas. Si bien los accidentes viales con heridos o víctimas fatales suelen concentrar la atención pública, existe un universo mucho más amplio de incidentes viales que ocurren todos los días y que también forman parte de las estadísticas oficiales.

Muchos de estos episodios son de baja gravedad y terminan únicamente con daños materiales. Sin embargo, otros derivan en lesiones de distinta consideración o incluso en la pérdida de vidas humanas , lo que refleja la magnitud del problema en las calles y rutas de la provincia.

Aunque cada municipio lleva su propio registro, el Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red de Mendoza realizó un relevamiento correspondiente a la primera mitad de 2026 para conocer la dimensión real de estos hechos.

El coordinador del Observatorio, Hugo Fiorens , explicó a Sitio Andino que en Mendoza se producen aproximadamente 500 incidentes por día , una cifra que contempla todos los departamentos de la provincia y la información aportada por los juzgados viales de cada jurisdicción. "Se producen unos 500 incidentes por día en la provincia de Mendoza. Estos números incluyen desde pequeños a grandes incidentes" , afirmó Fiorens.

En Mendoza se producen aproximadamente 500 incidentes por día.

El especialista detalló que dentro de esa estadística se incluyen colisiones de escasa magnitud, como roces entre vehículos o siniestros sin personas lesionadas. Además habló de hechos que no llegan a ser denunciados formalmente porque los involucrados resuelven la situación a través de sus compañías de seguros.

A ese universo se suman los incidentes de gravedad intermedia, en los que se registran heridos leves y debe intervenir la Justicia mediante las fiscalías, generalmente a través de denuncias digitales. Por último, el Observatorio también incorpora los accidentes de mayor gravedad, aquellos que dejan personas con lesiones severas o víctimas fatales.

Accidentes viales y víctimas fatales durante 2026

Dentro de los incidentes registrados diariamente, los accidentes viales graves continúan siendo la principal preocupación por sus consecuencias. Según detalló Fiorens, durante el primer semestre de 2026 fallecieron 81 personas en siniestros viales en Mendoza, mientras que en el mismo período de 2025 se habían contabilizado 95 víctimas fatales, lo que representa una disminución interanual.

Los accidentes viales graves continúan siendo la principal preocupación por sus consecuencias. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

A esa cifra se suman 11 fallecidos registrados durante julio, elevando el total anual a 92 víctimas fatales. No obstante, el coordinador advirtió que el número podría incrementarse debido a las personas que permanecen internadas con lesiones críticas.

Si hacemos una proyección de los fallecidos en hospital dentro de los 30 o 60 días posteriores a los hechos, estas cifras podrían duplicarse Si hacemos una proyección de los fallecidos en hospital dentro de los 30 o 60 días posteriores a los hechos, estas cifras podrían duplicarse

Las principales causas de los incidentes viales

El relevamiento del Observatorio determinó que el 90% de los incidentes viales tienen origen en fallas humanas, mientras que el 10% restante responde a factores como condiciones climáticas adversas, el mal estado de las rutas o desperfectos mecánicos en los vehículos.

Entre las conductas de mayor riesgo detectadas se encuentran el exceso de velocidad, las distracciones provocadas por el uso del teléfono celular, fumar o tomar mate mientras se conduce, la impericia al volante y el consumo de alcohol y drogas, factores que continúan siendo determinantes en la mayoría de los siniestros.

Entre las conductas de mayor riesgo detectadas se encuentran el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

Si bien la mayoría de los hechos no termina con consecuencias fatales, los especialistas insisten en que ningún incidente debe ser minimizado, ya que la gran mayoría podría evitarse mediante una conducción responsable y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Cuántos accidentes viales se registraron en Mendoza en lo que va del 2026

Para complementar esta información, Sitio Andino realizó un relevamiento propio de los accidentes viales que se registraron y fueron publicados entre enero y julio de 2026. Los siniestros muestran un comportamiento con altibajos a lo largo del año. Sin embargo, julio cerró con una baja en la cantidad de siniestros, pese a que fue un mes marcado por condiciones climáticas.

De acuerdo con los datos oficiales, febrero registró 17 accidentes viales. En marzo la cifra ascendió a 23, mientras que abril alcanzó el pico del período analizado con 31 siniestros. Posteriormente, durante mayo y junio, la cantidad de accidentes se mantuvo estable con 29 casos en cada mes, reflejando una meseta luego del incremento observado al inicio del año.

En julio, en tanto, se contabilizaron 22 accidentes viales, lo que representa una disminución respecto de los tres meses anteriores. Aunque julio estuvo atravesado por numerosos episodios de lluvia, nevadas y calzadas resbaladizas, condiciones que provocaron múltiples incidentes en distintas rutas y calles de Mendoza. Así, el balance mensual mostró una reducción en la cantidad total de accidentes en comparación con mayo y junio.

Los siniestros muestran un comportamiento con altibajos a lo largo del año.

Las condiciones meteorológicas obligaron a las autoridades a emitir reiteradas recomendaciones para extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente en corredores de montaña y rutas de alta circulación, donde la presencia de nieve y hielo incrementó el riesgo de siniestros.

De esta manera, el análisis de los datos evidencia que el mayor número de accidentes se registró en abril, mientras que febrero fue el mes con la menor cantidad de casos. En tanto, julio cerró con una baja en los registros oficiales, aun en un contexto de condiciones climáticas desfavorables que incidieron en la circulación vehicular en distintos puntos de la provincia.