Qué son los taninos en el vino y cómo identificarlos

Entender el universo del vino en la provincia de Mendoza puede parecer complejo, pero hay un concepto fundamental que cambia por completo la experiencia de degustación: los taninos. Estos compuestos naturales presentes en la uva son los responsables de otorgar cuerpo, estructura y esa característica sensación de sequedad en la boca.
¿De dónde provienen los taninos y cómo se sienten en el paladar?
Los taninos son polifenoles que llegan a la bebida principalmente a través de la piel y las semillas de la uva, como así también de la madera durante la crianza en barricas. En la boca no se perciben como un sabor tradicional, sino a través del tacto:
Sensación física: Generan una aspereza o tirantez momentánea en las encías y la lengua, similar a la que produce el té negro concentrado o el chocolate amargo.
Reacción química: Ocurre porque los taninos se unen a las proteínas de la saliva, reduciendo temporalmente la lubricación natural del paladar.
Presencia en tintos: Se destacan en los tintos porque el jugo se fermenta en contacto directo con los hollejos y pepitas para extraer color y textura.
¿Por qué los taninos son clave para la calidad de una copa?
Lejos de ser un defecto, los taninos funcionan como el esqueleto del varietal. Además de darle peso y volumen, actúan como potentes antioxidantes naturales que protegen a la bebida frente al paso del tiempo, permitiendo que evolucione de manera óptima en la botella. Con los años, estos compuestos se suavizan y transforman esa aspereza juvenil en una textura redonda, sedosa y aterciopelada.
¿Cómo diferenciar un tanino de buena calidad al catar?
No todos los taninos se sienten igual al momento de tomar una copa, y la clave está en el nivel de madurez de la uva al momento de la cosecha:
Taninos verdes o secantes: Provienen de frutos cosechados antes de tiempo o pepitas dañadas. Se perciben marcadamente amargos, vegetales y con una aspereza agresiva.
Taninos dulces o maduros: Nacen de uvas que completaron su maduración bajo el sol. Aportan volumen, son amables en la boca y regalan una textura aterciopelada muy buscada.