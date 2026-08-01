Qué son los taninos en el vino y cómo identificarlos

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Por Analía Martín







Entender el universo del vino en la provincia de Mendoza puede parecer complejo, pero hay un concepto fundamental que cambia por completo la experiencia de degustación: los taninos. Estos compuestos naturales presentes en la uva son los responsables de otorgar cuerpo, estructura y esa característica sensación de sequedad en la boca.

¿De dónde provienen los taninos y cómo se sienten en el paladar? Los taninos son polifenoles que llegan a la bebida principalmente a través de la piel y las semillas de la uva, como así también de la madera durante la crianza en barricas. En la boca no se perciben como un sabor tradicional, sino a través del tacto:

Sensación física: Generan una aspereza o tirantez momentánea en las encías y la lengua, similar a la que produce el té negro concentrado o el chocolate amargo.

Generan una aspereza o tirantez momentánea en las encías y la lengua, similar a la que produce el té negro concentrado o el chocolate amargo. Reacción química: Ocurre porque los taninos se unen a las proteínas de la saliva, reduciendo temporalmente la lubricación natural del paladar.

Ocurre porque los taninos se unen a las proteínas de la saliva, reduciendo temporalmente la lubricación natural del paladar. Presencia en tintos: Se destacan en los tintos porque el jugo se fermenta en contacto directo con los hollejos y pepitas para extraer color y textura. ¿Por qué los taninos son clave para la calidad de una copa? Lejos de ser un defecto, los taninos funcionan como el esqueleto del varietal. Además de darle peso y volumen, actúan como potentes antioxidantes naturales que protegen a la bebida frente al paso del tiempo, permitiendo que evolucione de manera óptima en la botella. Con los años, estos compuestos se suavizan y transforman esa aspereza juvenil en una textura redonda, sedosa y aterciopelada.

¿Cómo diferenciar un tanino de buena calidad al catar? No todos los taninos se sienten igual al momento de tomar una copa, y la clave está en el nivel de madurez de la uva al momento de la cosecha:

Taninos verdes o secantes: Provienen de frutos cosechados antes de tiempo o pepitas dañadas. Se perciben marcadamente amargos, vegetales y con una aspereza agresiva.

Provienen de frutos cosechados antes de tiempo o pepitas dañadas. Se perciben marcadamente amargos, vegetales y con una aspereza agresiva. Taninos dulces o maduros: Nacen de uvas que completaron su maduración bajo el sol. Aportan volumen, son amables en la boca y regalan una textura aterciopelada muy buscada. Aprender a reconocer esta textura permite disfrutar cada etiqueta con otra mirada, entendiendo el trabajo de bodega que hay detrás de cada botella. La próxima vez que des un sorbo y sientas esa tirantez en el paladar, sabrás exactamente qué sobre el vino te está hablando la copa.