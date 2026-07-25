25 de julio de 2026
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Malbec en la provincia de Mendoza: las diferencias entre Luján de Cuyo y Valle de Uco según su terruño

Entender el terruño es clave para elegir un vino en la provincia de Mendoza. Las diferencias entre un Malbec de Luján de Cuyo y Valle de Uco y sus precios.

Malbec en la provincia de Mendoza: las diferencias entre Luján de Cuyo y Valle de Uco según su terruño

Malbec en la provincia de Mendoza: las diferencias entre Luján de Cuyo y Valle de Uco según su terruño

¿En qué se diferencian el terruño de Luján de Cuyo y el del Valle de Uco?

La diferencia fundamental radica en las condiciones naturales de cada zona. Luján de Cuyo, conocida como la "Primera Zona", se sitúa entre los 850 y 1.100 metros de altitud con un clima moderado. Sus suelos aluviales profundos retienen nutrientes y aportan al vino un cuerpo voluminoso, caracterizado por fruta roja madura, notas dulces y una textura sedosa.

En contraste, el Valle de Uco se despliega a mayor altura, alcanzando entre 900 y 1.700 metros. Esta amplitud térmica prolongada preserva una acidez natural que da lugar a ejemplares frescos, con notas florales y de hierbas silvestres. La abundante presencia de carbonato de calcio (calcáreo) en sus tierras otorga a la copa una textura tánica particular, a menudo comparada con la sensación de tiza.

Perfiles de estilo y precios promedio en el mercado local

A la hora de elegir una etiqueta, la tradición y la innovación compiten en góndola con opciones para cada momento de consumo:

  • Gama de entrada (Joven): Pensados para el consumo cotidiano. En Luján oscilan entre $5.500 y $9.000 con perfil frutal y dulce. En Uco van de $7.500 a $11.000, destacando marcas como Este Vino Vino de Estancia Mendoza por su frescura alpina.
  • Gama Media (Reserva): Muestran el equilibrio entre la madera o la crianza en hormigón. Las versiones de Luján rondan entre $11.000 y $16.000 (como Andillian Malbec), mientras que las de Valle de Uco cotizan entre $15.000 y $22.000, línea en la que se posicionan exponentes de Bodega MAAL.
  • Alta Gama (Single Vineyard): Etiquetas de precisión que expresan parcelas específicas. En Luján van de $25.000 a $70.000, ofreciendo vinos corpóreos. En Uco parten de $25.000 y superan los $80.000 en zonas codiciadas, con referentes de culto como Zuccardi Concreto Malbec.
En el Malbec World Day un mapa de cepa insignia de la vitivinicultura argentina.

En el Malbec World Day un mapa de cepa insignia de la vitivinicultura argentina.

"Mientras Luján de Cuyo ofrece la elegancia clásica y la dulzura tradicional que conquistó al mundo, el Valle de Uco aporta la tensión eléctrica y la pureza de montaña", resumen los analistas del sector enológico. "Mientras Luján de Cuyo ofrece la elegancia clásica y la dulzura tradicional que conquistó al mundo, el Valle de Uco aporta la tensión eléctrica y la pureza de montaña", resumen los analistas del sector enológico.

Ambas regiones confirman la riqueza vitivinícola de la provincia, permitiendo a los consumidores transitar desde la redondez y el volumen clásico hasta el nervio y la frescura contemporánea. La elección dependerá del maridaje, la ocasión y las preferencias de cada paladar.

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