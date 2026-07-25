25 de julio de 2026
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Lionel Messi

El regalo secreto de Messi a la Selección Argentina salió a la luz y causó furor

La novia de Marcos Senesi mostró el inesperado regalo que Lionel Messi les hizo a los jugadores de la Selección Argentina y que rápidamente se volvió viral.

El regalo secreto de Messi a la Selección Argentina salió a la luz y causó furor

El regalo secreto de Messi a la Selección Argentina salió a la luz y causó furor

Por Sitio Andino Deportes

Tras disputar el Mundial 2026, los futbolistas de la Selección Argentina retomaron su vida cotidiana. En las últimas horas, Kelci-Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, reveló el exclusivo regalo que Lionel Messi les entregó a sus compañeros de equipo.

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

Revelaron el regalo que Lionel Messi preparó para todos los jugadores argentinos

A través de un video compartido en sus redes sociales, Kelci-Rose Bowers mostró el especial regalo que Lionel Messi tuvo con sus compañeros de la Selección Argentina y reveló cada uno de los detalles del obsequio personalizado.

“Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos, que tiene su nombre en él”, comenzó diciendo frente a la cámara.

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Durante la grabación, la futbolista fue exhibiendo uno por uno los elementos que formaban parte del bolso. Entre los objetos se destacaban un termo dorado con el logo de la marca Messi, un mate, un paquete de yerba y una bombilla.

El gesto del capitán argentino no tardó en viralizarse y rápidamente generó una gran cantidad de reacciones y comentarios entre los usuarios de las redes sociales.

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