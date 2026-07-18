Una leyenda, un fenómeno y una copa: Messi y Yamal ante la final más esperada del Mundial 2026

Este domingo, el mundo entero será testigo de uno de los enfrentamientos más apasionantes del fútbol: la final del Mundial 2026 entre Argentina y España . Lionel Messi y Lamine Yamal protagonizarán un duelo generacional que promete emociones y momentos inolvidables para los fanáticos.

Lionel Messi llega a la final del Mundial 2026 como una de las grandes figuras del torneo . A sus 39 años, el capitán argentino volvió a demostrar toda su vigencia con una actuación de otro planeta, acumulando ocho tantos y cuatro asistencias . Además, alcanzó un nuevo récord al transformarse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y ahora busca sumar otro capítulo inolvidable a su carrera llevando a Argentina a una nueva consagración.

Enfrente estará una España liderada por Lamine Yamal , la joven estrella de apenas 19 años que aparece como uno de los nombres llamados a dominar el fútbol de los próximos años . Su desequilibrio en el uno contra uno, la facilidad para superar rivales y su talento para generar peligro desde distintos sectores del campo lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Aunque su rendimiento en esta Copa del Mundo no ha sido tan determinante en los números (solo marcó un gol, frente a Arabia Saudita), el delantero español tendrá una oportunidad inmejorable para dejar su huella .

Lionel Messi y Lamine Yamal cara a cara en la final del Mundial 2026

De la gloria en Qatar a un nuevo sueño mundialista de Messi

La final del Mundial de Qatar 2022 quedó marcada como una de las actuaciones más memorables de Lionel Messi. El capitán argentino fue la gran figura de la conquista albiceleste, cerrando el torneo con siete goles y tres asistencias y liderando a su selección hacia la tan ansiada tercera estrella.

Ahora, en el Mundial 2026, Messi vuelve a estar ante la posibilidad de disputar otra final histórica. Si en Qatar compartió protagonismo con Kylian Mbappé en un recordado duelo generacional, esta vez el foco estará puesto en su enfrentamiento con Lamine Yamal, la joven figura española de 19 años, en un choque que enfrenta experiencia y futuro sobre el escenario más importante del fútbol.

El curioso vínculo entre Messi y Yamal que ahora los enfrenta por la gloria mundial

La historia que une a Lionel Messi y Lamine Yamal tiene un detalle tan curioso como inesperado. En 2007, cuando el español era apenas un bebé, participó junto a su familia de una actividad solidaria organizada por UNICEF y Barcelona, en la que fue fotografiado junto al entonces joven futbolista argentino.

La historia que une a Lionel Messi y Lamine Yamal

Casi dos décadas después, los caminos de ambos vuelven a cruzarse en un escenario impensado: una final del Mundial. Yamal se convirtió en la gran figura de España y en uno de los máximos referentes del Barcelona, mientras que Messi continúa desafiando el paso del tiempo y busca sumar una nueva hazaña a una carrera que ya lo ubicó entre las mayores leyendas de la historia del fútbol.

Fuente: NA