Despliegue sin precedentes en el Mundial 2026: el cronograma y los detalles de los megashows en Nueva Jersey

La histórica definición de la Copa del Mundo entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey vendrá acompañada de un despliegue musical sin precedentes. La FIFA confirmó un impactante cronograma de estrellas internacionales para la antesala y el descanso, transformando este esperado cierre del Mundial 2026 en un macroespectáculo global inolvidable.

El entretenimiento comenzará formalmente 90 minutos antes del pitazo inicial , bajo la producción de Balich Wonder Studio. El icónico cantante estadounidense Post Malone será el encargado de encabezar el cartel de esta ceremonia de cierre , la cual funcionará como el broche de oro tras los 39 días de competencia que unieron a Estados Unidos, México y Canadá.

La grilla previa sumará presentaciones de estrellas internacionales de la talla de Robbie Williams , Laura Pausini y Nicole Scherzinger . Asimismo, la jornada contará con la participación especial del galardonado actor Tom Cruise y del popular creador de contenido IShowSpeed . El momento de mayor emotividad protocolar llegará instantes antes del partido, cuando Jennifer Hudson —ganadora del prestigioso estatus artístico EGOT— interprete una versión especial del himno nacional de los Estados Unidos.

Por primera vez en una cita mundialista, el descanso se adaptará para lucir un formato directamente inspirado en el Super Bowl. Aunque originalmente se especulaba con una interrupción de media hora, la organización notificó formalmente a las federaciones que el entretiempo se extenderá únicamente a 17 minutos (sólo dos más que un descanso tradicional). La música en vivo durará exactamente 11 minutos , mientras que los 6 restantes se emplearán en el armado y desarme del escenario.

La dirección artística del segmento corre por cuenta de Chris Martin, líder de Coldplay, en un trabajo conjunto entre Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted. Los números principales estarán a cargo de Shakira —quien podría abrir con su clásico mundialista— y de la reina del pop, Madonna. El imponente elenco para el descanso se completará con las siguientes actuaciones:

Justin Bieber y BTS: Las dos potencias del pop juvenil liderarán los bloques destinados a capturar a las nuevas generaciones de espectadores a escala global.

Las dos potencias del pop juvenil liderarán los bloques destinados a capturar a las nuevas generaciones de espectadores a escala global. Burna Boy: El artista nigeriano saltará a escena para interpretar junto a Shakira la canción oficial del torneo, titulada "Dai Dai".

El artista nigeriano saltará a escena para interpretar junto a Shakira la canción oficial del torneo, titulada "Dai Dai". Gustavo Dudamel: El prestigioso director venezolano conducirá una histórica presentación conjunta de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, rindiendo tributo a su país tras los recientes terremotos.

El prestigioso director venezolano conducirá una histórica presentación conjunta de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, rindiendo tributo a su país tras los recientes terremotos. Invitados especiales: El coro infantil PS22 acompañará la intervención de Coldplay, sumándose también agrupaciones como Ghetto Kids, Emmanuel Kelly y personajes emblemáticos de Barrio Sésamo como Kermit y Peggy.

El compromiso social de fondo que motoriza el show de cierre del Mundial 2026

Todo el dinero y los recursos obtenidos a través del espectáculo serán destinados al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa solidaria que busca recaudar 100 millones de dólares para combatir el analfabetismo y garantizar el acceso a una educación de calidad para millones de niños excluidos del sistema escolar del planeta.

Mientras los hinchas locales cuestionan el quiebre de las tradiciones más antiguas del fútbol y las entradas en reventa alcanzan valores desorbitantes que van desde los 7.000 hasta los 42.000 dólares, el MetLife Stadium se alista para albergar una jornada imborrable. El fútbol y el entretenimiento se fusionarán en una misma estructura, coronando el Mundial más grande de la historia con una fiesta de proporciones verdaderamente titánicas.