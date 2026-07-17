Islas Malvinas: The Guardian pidió que Reino Unido negocie con Argentina

La bandera mostrada por los jugadores de la Selección que decía "Las Malvinas son argentinas" , tras ganarle la semifinal del Mundial 2026 a Inglaterra , sigue generando repercusiones. Simon Jenkins , un reconocido columnista de The Guardian afirmó que Reino Unido debería negociar con la Argentina por la soberanía por las Islas Malvinas . “No pueden ser británicas para siempre” , afirmó.

El partido entre ambos seleccionados, sumando al mensaje exhibido por el plantel en el campo de juego al terminar el encuentro en Estados Unidos, pese a la prohibición de la FIFA, reavivó el planteo que hace décadas el país sostiene en el ámbito diplomático.

Un artículo del importante medio señaló: "Ninguno de los territorios de la era imperial de Gran Bretaña tiene el derecho eterno de seguir como está, y mucho menos uno que cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras al año en costos de defensa ".

Jenkins hizo un paralelismo con el acuerdo entre Londres y España para eliminar la frontera terrestre en Gibraltar . “¿Será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“ , se preguntó el columnista de The Guardian.

Malvinas, Margaret Thatcher y convivencia en las islas

El periodista sostuvo que la decisión de conservar a las Islas Malvinas como un territorio de ultramar fue respaldada por todos los gobiernos británicos que sucedieron a la guerra de 1982. A su juicio, esa continuidad política también estuvo influida por la identidad de los habitantes del archipiélago. "Sospecho que esto tiene mucho que ver con el hecho de que los isleños, a diferencia de los abandonados hongkoneses o los habitantes de Diego García, eran británicos blancos", escribió.

Margaret Thatcher.

En su análisis, informó La Nación, Jenkins también vinculó el conflicto bélico con la política interna del Reino Unido. Afirmó que la guerra fortaleció a la entonces primera ministra Margaret Thatcher, cuya gestión atravesaba un fuerte desgaste antes del enfrentamiento. Además, recordó que, previamente a la invasión argentina, Londres mantenía conversaciones con Buenos Aires para explorar una eventual transferencia de la soberanía de las islas.

El periodista explicó que esas negociaciones se apoyaban en el Acuerdo de Comunicaciones firmado en 1971, que permitió estrechar los vínculos entre las Malvinas y el continente. Según detalló, ese entendimiento facilitó el intercambio comercial, los viajes de los isleños hacia la Argentina para acceder a servicios de salud y otros beneficios, e incluso contemplaba becas educativas en territorio continental.

Jenkins agregó que, en aquellos años, también era habitual la llegada de turistas argentinos a Puerto Stanley y que el contacto cotidiano entre ambas comunidades había comenzado a generar un clima de convivencia que, según las expectativas de la época, podía favorecer un acuerdo sobre la disputa de soberanía.

Foto: Gentileza

El columnista enmarcó ese proceso en el contexto internacional de descolonización impulsado por las Naciones Unidas y consideró que resultaba "ridículo" que un país europeo destinara una importante estructura militar para defender un territorio lejano y en disputa.

La guerra de Malvinas y el reclamo de la Argentina

Al referirse a la guerra, cuestionó la decisión de la junta militar argentina de avanzar con la ocupación de las islas cuando las negociaciones continuaban en Nueva York, ya que, esa acción interrumpió el diálogo en marcha, opinó. También recordó las propuestas de mediación promovidas por Estados Unidos y Perú y planteó que un entendimiento diplomático podría haber evitado la pérdida de cientos de vidas y un elevado costo económico para el Reino Unido.

A su vez, Jenkins puso en duda el alcance del referéndum realizado por los isleños en 2013 y afirmó que, con el paso del tiempo, la ubicación geográfica terminará imponiéndose sobre el actual estatus del archipiélago. En ese sentido, agregó que los reclamos argentinos persistirán y expresó su convicción de que, en el futuro, algún gobierno británico volverá a abrir una negociación directa con la Argentina.