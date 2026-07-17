17 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

Selección Argentina: Récord de menciones sobre Malvinas después de la victoria ante Inglaterra

El triunfo de la Selección Argentina disparó un récord de menciones sobre Malvinas y trasladó el debate desde el fútbol hacia la soberanía y la política.

La bandera que desplegó la selección argentina desató furor en las redes

La bandera que desplegó la selección argentina desató furor en las redes

 Por Marcelo López Álvarez

Lo que Lionel Scaloni había querido evitar antes del partido terminó sucediendo de todos modos en la cancha y en las redes. Tras el 2 a 1 de la Selección Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas se instaló en la conversación digital global con una fuerza que dejó atrás los picos alcanzados en marzo de 2025, abril de 2024 y marzo de este año, todos ellos vinculados a la proximidad del 2 de abril, fecha central del homenaje a los caídos en la guerra de 1982.

Del resultado deportivo al debate por la soberanía

La expectativa previa al cruce, el resultado favorable a la Argentina y la bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas” desplegada tras el pitazo final bastaron para correr el eje de la conversación del terreno deportivo al histórico. En cuestión de horas, el debate sobre el resultado dejó paso a la discusión sobre la guerra, la soberanía y el vínculo con el Reino Unido.

Récord de menciones en redes sociales

Según los datos relevados por Monitor Digital a partir de redes sociales de alcance global, en lo que va de julio se registraron 1.720.400 menciones sobre Malvinas, un volumen que ninguna conmemoración institucional había logrado reunir. La cifra confirma algo que el Gobierno y los organismos oficiales vienen intentando sin éxito comparable: instalar el reclamo por fuera del calendario patrio, en el centro de una conversación masiva y transnacional.

Sin embargo, esa instalación no se produjo por vía jurídica ni diplomática. Los términos que dominan la nube temática son “partido”, “guerra”, “bandera”, “Inglaterra”, “victoria” y “Maradona”. El reclamo argentino aparece, así, fortalecido, pero encapsulado en una gramática deportiva, en la memoria de 1982 y en un nacionalismo que nunca terminó de apagarse. El Mundial consiguió, en definitiva, lo que las conmemoraciones oficiales no habían logrado con la misma magnitud: correr la cuestión Malvinas del calendario patrio y llevarla a una discusión cotidiana, aunque atravesada por el fervor futbolero antes que por el debate de fondo.

Las menciones sobre Malvinas batieron récords después de la victoria de la Selección Argentina

Las menciones sobre Malvinas batieron récords después de la victoria de la Selección Argentina

La política, por encima del resultado

El desglose temático de la conversación confirma que el fútbol operó apenas como disparador. El 55,8% de las menciones corresponde al campo político, contra un magro 9,1% estrictamente deportivo. Las discusiones de alcance internacional suman otro 18,1%, mientras que el 17% restante se reparte entre categorías menores.

El encuentro entre la Argentina e Inglaterra reactivó recuerdos, fijó posiciones nacionales y desbordó rápidamente el resultado deportivo. La nube de palabras lo confirma: junto a “partido”, que encabeza el ranking por tamaño, aparecen “guerra”, “gobierno”, “soberanía”, “historia”, “memoria”, “patria” y “reclamo”. El deporte puso el acontecimiento, la política, el sentido.

Una conversación con acento propio

El fenómeno tuvo alcance mundial, pero su producción resultó mayoritariamente argentina. Los usuarios locales generaron 1.090.000 menciones, el 66,9% del total analizado. El Reino Unido quedó muy atrás, con 104.700 publicaciones (apenas el 6,4%), seguido por México (3,7%), Estados Unidos (3,1%), Brasil (2,6%) y España (2,2%). Chile, Colombia, Perú y Ecuador completan el pelotón principal.

Más que una discusión equilibrada entre países, lo que se observa es una narrativa nacional amplificada desde el exterior: la Argentina impuso el encuadre y el resto del mundo reaccionó al triunfo de la Scaloneta. La distancia entre el porcentaje argentino y el británico (casi diez veces mayor) confirma que el fenómeno no fue una polémica bilateral equivalente a la de otras épocas, sino un relato construido puertas adentro y después exportado al resto del planeta.

Maradona, la referencia que no envejece

Un dato distintivo de la conversación global es la presencia insoslayable de Diego Maradona entre los términos principales, a la par de “partido”, “bandera” y “guerra”. Su nombre reactiva de manera automática el vínculo simbólico entre el histórico partido de 1986, los goles ante Inglaterra y la memoria posterior a la guerra. Lionel Messi también aparece mencionado, aunque con una centralidad bastante menor.

La combinación no es casual. En la conversación digital, Maradona funciona como el emblema histórico de la revancha deportiva, mientras la Selección de Scaloni actúa como el vehículo actual de una reivindicación que excede largamente al fútbol.

El Mundial, Messi y la Scaloneta lograron lo que ninguna efeméride había conseguido, poner a Malvinas en boca del mundo.

Temas
Seguí leyendo

La Selección llegó a Nueva Jersey y empieza la cuenta regresiva para la gran final

Preocupación antes de la final: el humo de los incendios en Canadá amenaza la gran final del Mundial 2026

El árbitro de la final del Mundial 2026 trae un mal recuerdo para la Selección Argentina

La final del Mundial 2026 tendrá una histórica novedad que cambiará para siempre las premiaciones

Manchester United saludó a Lisandro Martínez y los hinchas explotaron por la bandera de Malvinas

Está confirmado el próximo partido de Argentina-Inglaterra: cuándo y dónde es

Argentina cambia el chip: recuperación, viaje y foco total en la final

La marca descomunal de Scaloni: ganó 17 de los últimos 18 mano a mano con Argentina

Lee además
Hasta Madonna se subió a la Scaloneta: el video que subió la reina del pop y que nadie vio venir

La reina del pop también se subió a la Scaloneta y sorprendió con este video
Las predicciones astrológicas y las lecturas de tarot volvieron a ganar protagonismo en la previa de la final del Mundial 2026.  

Mundial 2026: qué dicen los astros sobre la final entre Argentina y España
LO QUE SE LEE AHORA
Fuertes nevadas en la zona del túnel internacional.

El estremecedor pronóstico que pone en jaque el tránsito en el Paso a Chile

Las Más Leídas

El pronóstico del tiempo para este viernes 17 de julio en Mendoza.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Fuertes nevadas en la zona del túnel internacional.

El estremecedor pronóstico que pone en jaque el tránsito en el Paso a Chile

El desafío no pasa por disminuir la pasión que despierta la Selección Argentina, sino por aprender a gestionarla

La explicación psicológica detrás de la pasión desbordada por la Selección Argentina

Resultados del Quini 6 hoy jueves 16 de julio: números ganadores del sorteo 3391

Resultados del Quini 6 hoy jueves 16 de julio: números ganadores del sorteo 3391

Mundial 2026: los festejos en Mendoza dejaron micros dañados y frecuencias suspendidas. Imagen ilustrativa

Los festejos del Mundial 2026 provocaron colapso y micros dañados en Mendoza