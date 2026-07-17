Selección Argentina: Récord de menciones sobre Malvinas después de la victoria ante Inglaterra

Lo que Lionel Scaloni había querido evitar antes del partido terminó sucediendo de todos modos en la cancha y en las redes. Tras el 2 a 1 de la Selección Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas se instaló en la conversación digital global con una fuerza que dejó atrás los picos alcanzados en marzo de 2025, abril de 2024 y marzo de este año, todos ellos vinculados a la proximidad del 2 de abril , fecha central del homenaje a los caídos en la guerra de 1982 .

La expectativa previa al cruce , el resultado favorable a la Argentina y la bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas” desplegada tras el pitazo final bastaron para correr el eje de la conversación del terreno deportivo al histórico. En cuestión de horas, el debate sobre el resultado dejó paso a la discusión sobre la guerra , la soberanía y el vínculo con el Reino Unido .

Según los datos relevados por Monitor Digital a partir de redes sociales de alcance global, en lo que va de julio se registraron 1.720.400 menciones sobre Malvinas , un volumen que ninguna conmemoración institucional había logrado reunir. La cifra confirma algo que el Gobierno y los organismos oficiales vienen intentando sin éxito comparable: instalar el reclamo por fuera del calendario patrio, en el centro de una conversación masiva y transnacional.

Sin embargo , esa instalación no se produjo por vía jurídica ni diplomática. Los términos que dominan la nube temática son “partido”, “guerra”, “bandera”, “Inglaterra”, “victoria” y “Maradona” . El reclamo argentino aparece, así, fortalecido, pero encapsulado en una gramática deportiva, en la memoria de 1982 y en un nacionalismo que nunca terminó de apagarse. El Mundial consiguió, en definitiva, lo que las conmemoraciones oficiales no habían logrado con la misma magnitud: correr la cuestión Malvinas del calendario patrio y llevarla a una discusión cotidiana, aunque atravesada por el fervor futbolero antes que por el debate de fondo.

Las menciones sobre Malvinas batieron récords después de la victoria de la Selección Argentina

La política, por encima del resultado

El desglose temático de la conversación confirma que el fútbol operó apenas como disparador. El 55,8% de las menciones corresponde al campo político, contra un magro 9,1% estrictamente deportivo. Las discusiones de alcance internacional suman otro 18,1%, mientras que el 17% restante se reparte entre categorías menores.

El encuentro entre la Argentina e Inglaterra reactivó recuerdos, fijó posiciones nacionales y desbordó rápidamente el resultado deportivo. La nube de palabras lo confirma: junto a “partido”, que encabeza el ranking por tamaño, aparecen “guerra”, “gobierno”, “soberanía”, “historia”, “memoria”, “patria” y “reclamo”. El deporte puso el acontecimiento, la política, el sentido.

Una conversación con acento propio

El fenómeno tuvo alcance mundial, pero su producción resultó mayoritariamente argentina. Los usuarios locales generaron 1.090.000 menciones, el 66,9% del total analizado. El Reino Unido quedó muy atrás, con 104.700 publicaciones (apenas el 6,4%), seguido por México (3,7%), Estados Unidos (3,1%), Brasil (2,6%) y España (2,2%). Chile, Colombia, Perú y Ecuador completan el pelotón principal.

Más que una discusión equilibrada entre países, lo que se observa es una narrativa nacional amplificada desde el exterior: la Argentina impuso el encuadre y el resto del mundo reaccionó al triunfo de la Scaloneta. La distancia entre el porcentaje argentino y el británico (casi diez veces mayor) confirma que el fenómeno no fue una polémica bilateral equivalente a la de otras épocas, sino un relato construido puertas adentro y después exportado al resto del planeta.

Maradona, la referencia que no envejece

Un dato distintivo de la conversación global es la presencia insoslayable de Diego Maradona entre los términos principales, a la par de “partido”, “bandera” y “guerra”. Su nombre reactiva de manera automática el vínculo simbólico entre el histórico partido de 1986, los goles ante Inglaterra y la memoria posterior a la guerra. Lionel Messi también aparece mencionado, aunque con una centralidad bastante menor.

La combinación no es casual. En la conversación digital, Maradona funciona como el emblema histórico de la revancha deportiva, mientras la Selección de Scaloni actúa como el vehículo actual de una reivindicación que excede largamente al fútbol.

El Mundial, Messi y la Scaloneta lograron lo que ninguna efeméride había conseguido, poner a Malvinas en boca del mundo.