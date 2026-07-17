Mundial 2026: el fin del mundo llegó en la previa a la final entre Argentina y España

Las autoridades emitieron alertas sanitarias por el humo de los incendios en Canadá a pocos días de la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España quedó marcada por una situación inesperada. El humo proveniente de los incendios forestales que afectan a Canadá deterioró la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey , lo que llevó a las autoridades a emitir alertas sanitarias y recomendar precauciones a la población.

En las últimas horas, el cielo de Nueva York presentó una tonalidad anaranjada y un intenso olor a humo producto de los incendios forestales que permanecen activos en Canadá . La calidad del aire alcanzó niveles que pueden afectar no solo a los grupos de riesgo, sino también a la población en general.

Ante este escenario, el alcalde Zohran Mamdani informó que la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos, además de recomendar reducir las actividades al aire libre hasta que mejoren las condiciones ambientales.

La preocupación también alcanza a la organización de la final del Mundial 2026 , ya que el partido se disputará en Nueva Jersey , muy cerca de las zonas afectadas por la nube de humo.

El especialista Dan Westervelt advirtió que las condiciones podrían agravarse en los próximos días si los incendios continúan activos, por lo que el monitoreo de la calidad del aire será permanente en la antesala del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Humo de los incendios forestales en Canadá cubre New York a pocos días de la final del #Mundial2026 entre Argentina y España.



Autoridades emitieron alertas por la mala calidad del aire, aunque los pronósticos indican que un frente frío podría mejorar las condiciones.#Canadá pic.twitter.com/lAY3qXJdXY — POSITIVA FM TUNJA (@POSITIVAFMRADIO) July 17, 2026

Más de 850 incendios activos mantienen en alerta a Norteamérica

El humo que afecta a la costa este de Estados Unidos proviene de los más de 850 incendios forestales que continúan activos en Canadá, muchos de ellos fuera de control.

La situación ya obligó a emitir alertas sanitarias en distintos estados del norte estadounidense e incluso provocó la suspensión de actividades al aire libre en algunas ciudades, mientras las autoridades siguen de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

Argentina y España esperan por la gran final del Mundial 2026

Mientras la organización monitorea la situación ambiental, Argentina y España continúan con sus respectivas preparaciones para disputar la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

Con miles de hinchas viajando hacia la región y la atención del mundo puesta sobre el partido decisivo, la evolución del humo, la calidad del aire y las condiciones meteorológicas se transformaron en un factor inesperado que también marcará la previa del encuentro más importante del torneo.