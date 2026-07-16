Mundial 2026: Manchester United felicitó a Lisandro Martínez y estalló la bronca de los hinchas ingleses

Lisandro Martínez fue uno de los jugadores argentinos que exhibió la bandera de "Las Malvinas son argentinas" tras la semifinal del Mundial 2026.

Manchester United quedó envuelto en una fuerte polémica luego de felicitar a Lisandro Martínez por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 . La publicación del club inglés generó una ola de críticas de parte de sus propios hinchas, quienes cuestionaron al defensor por haber levantado una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras el triunfo frente a Inglaterra .

A través de sus redes sociales, el club de Old Trafford felicitó a Lisandro Martínez por haber alcanzado la final del Mundial y, al mismo tiempo, envió un mensaje de apoyo a Kobbie Mainoo y Marcus Rashford , eliminados con la selección inglesa en las semifinales.

La publicación buscó reconocer a los tres futbolistas del plantel, aunque rápidamente se convirtió en un foco de polémica por la reacción de numerosos simpatizantes de los Diablos Rojos .

Una vez consumada la victoria por 2-1 sobre Inglaterra , varios jugadores argentinos, entre ellos Lisandro Martínez , celebraron sobre el campo de juego con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

La imagen recorrió el mundo y provocó reacciones encontradas. Mientras en Argentina fue interpretada como un gesto de reivindicación nacional, muchos hinchas ingleses expresaron su malestar en redes sociales y trasladaron ese enojo a la publicación realizada por Manchester United.

Los comentarios contra Lisandro Martínez en las redes sociales

Debajo del mensaje del club inglés aparecieron cientos de respuestas de aficionados que cuestionaron tanto la felicitación como la participación del defensor en el festejo con la bandera.

Algunos usuarios incluso aprovecharon para criticar el rendimiento reciente de Lisandro Martínez con la camiseta del Manchester United, mezclando cuestiones deportivas con la controversia generada tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

Lisandro Martínez ya piensa en la final ante España

Mientras la polémica continúa en las redes sociales, el defensor argentino permanece enfocado en la preparación del partido decisivo frente a España, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar el bicampeonato del Mundial 2026 y sumar la cuarta estrella para la historia de la Selección argentina.