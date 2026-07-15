Temporal de nieve en Mendoza: el pedido de Defensa Civil a los pobladores de alta montaña.

Ante la inminencia de un temporal extremo en alta montaña , el director de Defensa Civil Mendoza , Daniel Burrieza, emitió una serie de recomendaciones destinadas específicamente a los habitantes de zonas cordilleranas y rurales propensas a quedar aisladas por la acumulación de nieve .

El funcionario advirtió sobre los peligros estructurales que genera el peso del manto níveo en las viviendas, los riesgos de intoxicación e incendios por calefacción , y la necesidad de autoabastecimiento durante los días que dure el bloqueo de los caminos.

Uno de los puntos más alarmantes señalados por Burrieza es el peso que la nieve ejerce sobre las estructuras de las casas .

Nieve en alta montaña: la recomendación para los pobladores.

"Aunque la nieve funciona temporalmente como un aislante térmico natural, su acumulación puede ser devastadora para los techos si no se realiza un mantenimiento constante", explicó el funcionario.

El peso de la nieve seca: la nieve recién caída llega a pesar entre 100 y 200 kilos por metro cúbico .

El peligro de la lluvia: si el temporal incluye precipitaciones líquidas sobre la nieve acumulada, ese peso se dispara drásticamente a valores de entre 300 y 400 kilos por metro cúbico , lo que multiplica el riesgo de colapso.

La medida preventiva: el funcionario remarcó que la limpieza de los techos debe realizarse de forma permanente durante el temporal para evitar derrumbes.

Una de las recomendaciones es limpiar los techos para evitar derrumbes. Foto: Cristian Lozano

Acopio de recursos, medicamentos y traslados preventivos

Frente a la alta probabilidad de que los caminos queden interrumpidos y las conexiones terrestres se corten por varios días, Defensa Civil instó a los pobladores a prepararse para el aislamiento temporal:

Abastecimiento básico: es indispensable asegurar reservas suficientes de agua potable, alimentos no perecederos y gas o combustibles para calefacción y cocina, garantizando la autonomía del hogar hasta que las máquinas de vialidad puedan habilitar las rutas.

Salud y medicación: quienes sigan tratamientos médicos deben contar con su medicación correspondiente para varias jornadas.

Embarazadas en fecha: Burrieza hizo un llamado especial para que las mujeres que se encuentren próximas a dar a luz desciendan preventivamente a los centros urbanos y eviten permanecer en zonas que puedan quedar incomunicadas.

Cuidado con resbalones: se aconseja extremar las precauciones al caminar al aire libre para evitar caídas graves debido a la formación de hielo en los accesos domésticos.

Seguir estas directrices de Defensa Civil no solo evitará accidentes estructurales graves, sino que garantizará la seguridad de las familias rurales mientras dure el evento.