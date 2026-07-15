El turismo de Malargüe pone sus expectativas en las nevadas de esta semana

El pronóstico de nevadas para los próximos días renovó las expectativas del sector turístico de Malargüe . Desde AMATUR consideran que la presencia de nieve será determinante para atraer visitantes durante la temporada invernal 2026 , en un contexto económico complejo que también afecta a la hotelería, la gastronomía y los prestadores turísticos.

La llegada de un nuevo período de nevadas a la cordillera mendocina volvió a encender el optimismo entre los operadores turísticos de Malargüe, que consideran a la nieve como el principal atractivo para fortalecer la temporada invernal 2026 y recuperar el movimiento económico que genera la actividad.

Floridor González, presidente de la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR) , expresó su entusiasmo en diálogo con SITIO ANDINO , al destacar que el pronóstico de precipitaciones níveas previsto desde este miércoles y durante el fin de semana representa una oportunidad para todo el departamento.

González dijo que tienen buenas expectativas con estas nevadas, porque la nieve siempre es el gran motor del invierno en Malargüe . No solo beneficia a la gente que se dedica al turismo, sino también a otras actividades como las agropecuarias.

El presidente de AMATUR explicó que contar con un paisaje completamente nevado resulta clave para despertar el interés de los visitantes y potenciar destinos y los circuitos de montaña, donde la temporada depende en gran medida de las condiciones climáticas.

Sin embargo, advirtió que el escenario económico continúa siendo un desafío para el sector, indicando que la afluencia de turistas sea importante, porque la situación económica nacional condiciona la actividad. Hoy los pasajeros ya no planifican vacaciones de varios días y eso repercute directamente en la hotelería y la gastronomía. Además, desde hace un par de años "el Estado no apalanca más a nuestro sector", afirmó.

El titular de AMATUR también hizo referencia a otra preocupación que persiste entre los prestadores formales: la competencia desleal generada por alojamientos informales.

Continúa existiendo informalidad en hospedajes que no están inscriptos, no tributan o funcionan por fuera del sistema, perjudicando a quienes cumplen con todas las obligaciones, señaló.

Mientras el sector aguarda las anunciadas nevadas, la expectativa es que el invierno recupere protagonismo y que la nieve vuelva a convertirse en el principal impulso para atraer visitantes, fortalecer la economía regional y consolidar una temporada que aparece como decisiva para la actividad turística de Malargüe.