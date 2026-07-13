Los cielos de Malargüe bajo la mirada de investigadores del fenómeno OVNI

La ufología vuelve a ocupar un lugar destacado en Malargüe , donde el interés por los fenómenos aéreos no identificados se mantiene desde hace casi 50 años. Ahora, la presentación de un proyecto para fomentar el turismo ufológico y astronómico busca potenciar una actividad que reúne a investigadores, aficionados y visitantes atraídos por los cielos del departamento.

El interés por la ufología en Malargüe no es reciente . Desde finales de la década del '70, aficionados comenzaron a recopilar testimonios, fotografías analógicas y observaciones de presuntos OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) , sentando las bases de una actividad que con el paso de los años fue sumando nuevos protagonistas.

En aquellos tiempos surgió la Agrupación Amigos de los Fenómenos Espaciales (AGAFE) , a la que luego se sumaron otros grupos de estudiosos y observadores. Durante la década del '80, incluso, los divulgadores del fenómeno contaron con espacios radiales en medios locales, donde compartían experiencias e investigaciones.

Uno de los referentes actuales es el periodista y divulgador malargüino Gustavo Yáñez , quien comenzó a profundizar en el tema tras protagonizar experiencias personales relacionadas con presuntos fenómenos anómalos.

El comunicador recordó que uno de los episodios que despertó mayor interés fue la fotografía que obtuvo en el Paso Pehuenche, donde registró entre las montañas luces de diferentes colores. Según explicó, las imágenes fueron analizadas por fotógrafos e incluso por autoridades chilenas, quienes determinaron que no correspondían a una imperfección del registro. Además, coincidieron en que lo captado no era un avión, satélite, un dron o un artefacto aéreo similar".

Yáñez explicó que el fenómeno derivó en dos caminos estrechamente relacionados, por un lado la investigación y la promoción del turismo ufológico. En ese sentido destacó que, del lado chileno del corredor internacional, especialmente en San Clemente, esta actividad recibe durante todo el año a visitantes e investigadores interesados en conocer más sobre estos fenómenos.

Observaciones en el cielo de Malargüe

Gustavo Yáñez sostuvo que el turismo ufológico "es algo que mueve a mucha gente", porque "les interesa", tanto observar el firmamento como escuchar testimonios de quienes aseguran haber presenciado avistamientos.

Asimismo, comentó a SITIO ANDINO que durante el último año observó junto a otras personas varios objetos luminosos hacia el oeste y sudoeste de la ciudad de Malargüe, con luces destellantes de distintos colores y movimientos zigzagueantes. También señaló que numerosos pobladores rurales continúan relatando experiencias similares.

En ese contexto, el concejal justicialista Pablo Cabrera presentó un proyecto de ordenanza para crear el Programa de Turismo Ufológico, Astronómico y de Observación del Cielo de Malargüe. La iniciativa propone fortalecer la promoción turística vinculada con la observación del firmamento y los fenómenos aéreos no identificados, aprovechar la calidad de los cielos del departamento, impulsar actividades educativas, científicas y recreativas, crear un registro de sitios de interés y posicionar a Malargüe como un destino de referencia para el turismo astronómico y ufológico en Mendoza.