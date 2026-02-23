¿Ovnis en Mendoza? Malargüe avanza con una ruta turística inspirada en este fenómeno

Malargüe se suma al desarrollo de una ruta ufológica , inspirada en la experiencia de San Clemente, Chile . Avistamientos históricos y recientes , especialmente en la zona cordillerana y en Paso Pehuenche , impulsan una propuesta turística binacional que ya comenzó a tomar forma institucional.

El sur mendocino vuelve a mirar al cielo . En los últimos años, y con renovado impulso tras el Encuentro Binacional Paso Pehuenche , el departamento de Malargüe comenzó a delinear una propuesta de turismo ufológico que toma como referencia la consolidada ruta temática de San Clemente , localidad chilena reconocida por la cantidad de avistamientos registrados en su territorio.

La cercanía geográfica y los múltiples testimonios que, desde la segunda mitad del siglo pasado, dan cuenta de fenómenos aéreos no identificados en la zona cordillerana, incluso en cercanías de la ciudad de Malargüe , constituyen el principal sustento de la iniciativa. En sectores limítrofes con Chile, como el Cerro Campanario, vecinos y viajeros han reportado extrañas luces y objetos en movimiento , tanto en horarios nocturnos como a plena luz del día.

El tema cobró especial relevancia en el último Encuentro Binacional Paso Pehuenche , cuando el periodista malargüino Gustavo Yáñez entregó al intendente Celso Jaque y al alcalde chileno Juan Rojas dos piezas documentales que capturaron lo inexplicable: fotografías ampliadas y encuadradas que registran presuntos OVNIS el 5 de abril de 2013 , en horas de la mañana, sobre el mencionado cerro.

Uno de esos cuadros, expuesto por la Dirección de Turismo local, lleva la leyenda “Bienvenidos a Malargüe, zona de OVNIS” e incluye un código QR que dirige a la crónica completa del avistamiento. Con estos registros, el departamento se suma a una propuesta vanguardista que busca diversificar su matriz turística, tradicionalmente asociada a la naturaleza y la aventura.

OVNIS

La principal ruta ufológica de Sudamérica limita con Malargüe

En diálogo con SITIO ANDINO, el periodista Juan Claudio Cerro Martínez, ideólogo de la ruta ufológica de San Clemente, recordó que el proyecto comenzó en 2007 desde el municipio tras recopilar numerosos testimonios, fotografías y videos de la zona. Ese material dio origen al documental Testigos del Cielo, herramienta clave para que Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) patrocinara la primera ruta ufológica del país vecino.

Cerro Martínez destacó que, a pocos kilómetros del límite internacional, sitios como la Laguna del Maule, el Lago Colbún y El Enladrillado son considerados “puntos calientes” de avistamientos, este último señalado por muchos como una supuesta pista de aterrizaje de OVNIS.

Optimista ante la posibilidad de un corredor ufológico binacional, el periodista subrayó que la ufología es un tema polémico, pero atractivo desde lo turístico. “A veces caminamos mirando hacia el suelo, pero también es importante caminar mirando hacia el cielo, porque siempre hay algo para descubrir”, reflexionó.