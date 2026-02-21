Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Cráter del volcán Peteroa ahora (Gentileza).

Por Claudio Altamirano







El Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) concluyó la instalación de dos estaciones en altura en el complejo volcánico Planchón-Peteroa, en Malargüe, Mendoza. El trabajo incluyó también muestreo de fumarolas y contó con apoyo del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), y la comuna local, fortaleciendo la vigilancia de la actividad del volcán.

El director del OAVV, Sebastián García, informó en diálogo con SITIO ANDINO, desde el mismo volcán, que este viernes se finalizó la colocación del nodo de la red dentro de la estación experimental del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra (ICES), ubicada en las laderas del Planchón-Peteroa. “El equipo también completó la instalación de dos estaciones en altura, una de ellas al borde del cráter principal”, detalló.

Embed - Malargüe-Volcán Peteroa (SEGEMAR) Monitoreo del volcán Peteroa Sebastián García agregó que el equipo aprovechó la campaña para realizar muestreos de las fumarolas, información clave para el monitoreo continuo del volcán. Estas tareas permiten registrar emisiones de gases y ceniza, fundamentales para anticipar escenarios y reducir la incertidumbre frente a la actividad eruptiva.

Cabe destacar que el operativo también se llevó a cabo con apoyo del Cuerpo de Aviación Policial de Mendoza, cuyo helicóptero facilitó el transporte del moderno instrumental de medición. Según el director del OAVV, este sábado podrían suspenderse las tareas debido a altas probabilidades de mal tiempo en alta montaña, principalmente precipitaciones, aunque se espera que las condiciones mejoren durante la madrugada del domingo.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 21.05.17 La campaña, que comenzó esta semana, cuenta con la coordinación del OAVV y el apoyo estratégico del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Malargüe. En total se montarán cinco nuevas estaciones multiparamétricas, sumando capacidades de monitoreo continuo que reforzarán la vigilancia del volcán y permitirán alertar oportunamente ante cualquier cambio en su comportamiento. Fuentes provinciales destacaron que estos trabajos consolidan a Planchón-Peteroa como uno de los volcanes mejor monitoreados de la región andina, aportando información científica de relevancia para la población y las autoridades, así como para la prevención de riesgos volcánicos en la frontera argentino-chilena. WhatsApp Image 2026-02-20 at 20.59.59

