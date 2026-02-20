20 de febrero de 2026
Sitio Andino
Festejo

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

La Fiesta de la Vendimia de Lavalle combinará tradición huarpe, tecnología de vanguardia y un emotivo homenaje a la icónica finca "La Esperanza".

 Por Natalia Mantineo

El predio verde del Polideportivo Municipal se convertirá este sábado 21 de febrero, a partir de las 21, en el epicentro de la cultura mendocina. Bajo el título “90 cosechas de historias”, Lavalle celebrará su Fiesta de la Vendimia, una apuesta que busca honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro del departamento.

bendición de los frutos-30.jpg
Fiesta de la Vendimia de Lavalle: un viaje sensorial por la memoria

El Acto Central, dirigido por Moisés Moral con guion de Brian Sanjurjo, promete ser un despliegue artístico de alto impacto. La trama se centra en el 90° aniversario de la emblemática finca “La Esperanza”, utilizando este hito como hilo conductor para relatar nueve décadas de esfuerzo y sacrificio.

A través de un personaje entrañable, la puesta en escena recorrerá:

  • La herencia huarpe y las raíces ancestrales.

  • El sacrificio de los labradores que transformaron el desierto en oasis.

  • El dulzor de los frutos locales como símbolo de recompensa.

Fiesta de la Vendimia de Lavalle 2018 - 331021
Este año, Lavalle marca un precedente al incorporar el Laboratorio de IA (Inteligencia Artificial) para su campaña de difusión. Mediante el rescate de archivos históricos, fotografías inéditas de ex representantes y recortes de diarios antiguos, el municipio ha logrado una propuesta audiovisual que invita a la nostalgia y al reencuentro con la identidad lavallina.

Se viene la elección y coronación

Tras la ceremonia artística, llegará uno de los momentos más importantes de la Fiesta, la elección y coronación de la sucesora de Victoria Herrera. Nueve son las candidatas que competirán por el cetro vendimial. Ellas son:

Abril, candidata Lavalle
Ailén candidata Lavalle
Carla candidata Lavalle
Evelyn candidata Lavalle
Liz candidata Lavalle
Micaela (2) candidata Lavalle
Micaela (3) candidata Lavalle
Micaela candidata Lavalle
Tania, candidata Lavalle

Un calendario con hitos históricos

La celebración de este año no es una más en el calendario. El departamento vivirá eventos de relevancia provincial:

paseo federal
Un dato para tener en cuenta es que la entrada es libre y gratuita, facilitando el acceso a toda la comunidad. Además de la Bendición de los Frutos departamental y el espectáculo artístico, los asistentes podrán disfrutar de:

  • Paseo de artesanos y emprendedores.

  • Patio gastronómico con platos típicos.

  • Transmisión en vivo: Para quienes no puedan asistir, el evento se emitirá por las redes oficiales (Facebook: Lavalle Municipio y YouTube: muni.lavallemza).

