Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

Lavalle celebra su fiesta de la Vendimia "90 Cosechas de Historias".

El predio verde del Polideportivo Municipal se convertirá este sábado 21 de febrero, a partir de las 21 , en el epicentro de la cultura mendocina. Bajo el título “90 cosechas de historias” , Lavalle celebrará su Fiesta de la Vendimia , una apuesta que busca honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro del departamento.

El Acto Central, dirigido por Moisés Moral con guion de Brian Sanjurjo , promete ser un despliegue artístico de alto impacto. La trama se centra en el 90° aniversario de la emblemática finca “La Esperanza” , utilizando este hito como hilo conductor para relatar nueve décadas de esfuerzo y sacrificio.

A través de un personaje entrañable, la puesta en escena recorrerá:

Este año, Lavalle marca un precedente al incorporar el Laboratorio de IA (Inteligencia Artificial) para su campaña de difusión. Mediante el rescate de archivos históricos, fotografías inéditas de ex representantes y recortes de diarios antiguos, el municipio ha logrado una propuesta audiovisual que invita a la nostalgia y al reencuentro con la identidad lavallina.

El dulzor de los frutos locales como símbolo de recompensa.

El sacrificio de los labradores que transformaron el desierto en oasis.

Se viene la elección y coronación

Tras la ceremonia artística, llegará uno de los momentos más importantes de la Fiesta, la elección y coronación de la sucesora de Victoria Herrera. Nueve son las candidatas que competirán por el cetro vendimial. Ellas son:

Un calendario con hitos históricos

La celebración de este año no es una más en el calendario. El departamento vivirá eventos de relevancia provincial:

Paseo Federal: por primera vez, se realizará en el Polideportivo Municipal del 23 al 25 de febrero, reuniendo a visitantes de toda la provincia.

Bendición de los Frutos: Lavalle será sede de este acto sagrado el próximo 27 de febrero.

Un dato para tener en cuenta es que la entrada es libre y gratuita, facilitando el acceso a toda la comunidad. Además de la Bendición de los Frutos departamental y el espectáculo artístico, los asistentes podrán disfrutar de: