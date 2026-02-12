Fiesta Nacional de la Vendimia: se agotaron las entradas para el Acto Central

12 de febrero de 2026
{}
Aún quedan para la Repetición

El evento vendimial programado para el 7 de marzo ya agotó sus entradas, luego de que se habilitara la venta online desde las 13 de este jueves.

Foto: Yemel Fil
Sitio Andino Sociedad

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia ya comenzó y la expectativa es alta, luego de que las entradas para el Acto Central del 7 de marzo se agotaron en apenas una hora desde que fueron habilitadas desde las 13. No obstante, todavía quedan lugares disponibles para los actos de repetición.

12 febrero - entradas agotadas VENDIMIA
Expectativa por Vendimia: entradas agotadas para el Acto Central

Desde el mediodía de este jueves se habilitó oficialmente la venta online de entradas para la Fiesta de la Vendimia. En cuestión de minutos se acabaron los tickets correspondientes al Acto Central del 7 de marzo, cuando se realizará la elección de la reina y la virreina nacional y se desarrollarán los números principales en el Teatro Griego Frank Romero Day.

A pesar de la alta demanda para la jornada principal, mendocinos y turistas aún pueden adquirir entradas para los actos de repetición, previstos para el domingo, lunes y martes posteriores. Estas funciones tienen un valor menor y contarán con la participación de reconocidos artistas invitados, entre ellos Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino y Ángela Leiva, además de talentos provinciales.

La venta de entradas para los tres actos de repetición se realiza a través de la plataforma oficial www.entradaweb.com.ar, donde se solicitarán datos personales y se deberá seleccionar alguno de los medios de pago habilitados.

Entradas compradas: cómo obtener los tickets físicos

Quienes hayan adquirido sus entradas de manera online deberán realizar el canje por el ticket físico entre el lunes 2 y el domingo 8 de marzo, en puntos que serán informados próximamente por la organización.

