Fiesta Nacional de la Vendimia: se agotaron las entradas para el Acto Central Foto: Yemel Fil

12 febrero - entradas agotadas VENDIMIA A minutos de las 14, se agotaron las entradas para el Acto Central de la Vendimia. Foto: gentileza Expectativa por Vendimia: entradas agotadas para el Acto Central Desde el mediodía de este jueves se habilitó oficialmente la venta online de entradas para la Fiesta de la Vendimia. En cuestión de minutos se acabaron los tickets correspondientes al Acto Central del 7 de marzo, cuando se realizará la elección de la reina y la virreina nacional y se desarrollarán los números principales en el Teatro Griego Frank Romero Day.

A pesar de la alta demanda para la jornada principal, mendocinos y turistas aún pueden adquirir entradas para los actos de repetición, previstos para el domingo, lunes y martes posteriores. Estas funciones tienen un valor menor y contarán con la participación de reconocidos artistas invitados, entre ellos Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino y Ángela Leiva, además de talentos provinciales.

La venta de entradas para los tres actos de repetición se realiza a través de la plataforma oficial www.entradaweb.com.ar, donde se solicitarán datos personales y se deberá seleccionar alguno de los medios de pago habilitados.

Entradas compradas: cómo obtener los tickets físicos Quienes hayan adquirido sus entradas de manera online deberán realizar el canje por el ticket físico entre el lunes 2 y el domingo 8 de marzo, en puntos que serán informados próximamente por la organización.