Fiesta Nacional de la Vendimia: se agotaron las entradas para el Acto Central

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia ya comenzó y la expectativa es alta, luego de que las entradas para el Acto Central del 7 de marzo se agotaron en apenas una hora desde que fueron habilitadas desde las 13. No obstante, todavía quedan lugares disponibles para los actos de repetición.
Expectativa por Vendimia: entradas agotadas para el Acto Central
A pesar de la alta demanda para la jornada principal, mendocinos y turistas aún pueden adquirir entradas para los actos de repetición, previstos para el domingo, lunes y martes posteriores. Estas funciones tienen un valor menor y contarán con la participación de reconocidos artistas invitados, entre ellos Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino y Ángela Leiva, además de talentos provinciales.
La venta de entradas para los tres actos de repetición se realiza a través de la plataforma oficial www.entradaweb.com.ar, donde se solicitarán datos personales y se deberá seleccionar alguno de los medios de pago habilitados.
Entradas compradas: cómo obtener los tickets físicos
Quienes hayan adquirido sus entradas de manera online deberán realizar el canje por el ticket físico entre el lunes 2 y el domingo 8 de marzo, en puntos que serán informados próximamente por la organización.