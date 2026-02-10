Vendimia: a 90 años de su historia, el Gobierno de Mendoza reconoció a locutores y comunicadores

Más allá de los bailes y los escenarios, una parte infaltable de la Fiesta Nacional de la Vendimia , son los locutores , quienes con su voz y su palabra dan vida a un evento que convoca a miles de personas. A 90 años de su creación , el Gobierno de Mendoza entregó la distinción Delia Larrive Escudero a referentes encargados de conducir los actos centrales .

En ese marco, y no menos importante, entre los reconocimientos se destacaron Pedro Gerardi y Omar Abraham , periodistas y locutores del sur mendocino , integrantes de CTC .

Durante la mañana, el Teatro Independencia fue escenario de un acto emotivo que reunió a locutores, comunicadores y medios mendocinos que participaron a lo largo de los años en distintas ediciones de la celebración provincial, tanto en instancias departamentales como en los espectáculos centrales .

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza fue la encargada de entregar los reconocimientos , en los que se valoró a quienes aportaron identidad y fortalecieron un evento que trasciende generaciones. También participaron el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE , Tadeo García Zalazar , y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa .

Entre radios, diarios y canales de televisión locales, se distinguió a más de 20 comunicadores y locutores de distintos puntos de la provincia. Ellos fueron: Raúl Marín, Carlos Marcelo Sicilia, Oscar López Pájaro (recibió Dorita Marasco), Lila Levinson, Stella Maris Russo, Fito Suden, Doris Andreoni, Laura Carbonari, Sergio Gras, Susana Fontemachi, Omar Abraham, Celia Astargo, Marcelo Romanello, Julio César Giménez, Carlos Cuadros, Patricia Alanis, Claudia Ficarra, Graciela Falcón, Marcelo Ortiz, María Inés Rivas, Pedro Gerardi, Cacho Castro, Antonio Ginart y Silvia Quitllet.

90 años de Vendimia - Reconocimiento locutores 2026 Vendimia, 90 años de historia: estos fueron los locutores y locutoras reconocidos. Foto: Gobierno de Mendoza

Para el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, el reconocimiento no solo resulta significativo para la Vendimia, sino también para destacar el impacto artístico y cultural de quienes hacen posibles los actos. En ese sentido, afirmó que se trató de un encuentro “muy concurrido y sentido, atravesado por el afecto”.

En cuanto a los trofeos entregados, confeccionados con elementos tecnológicos y biomateriales provenientes de desechos de la industria vitivinícola y vasijas en desuso, cada pieza contiene un mensaje especial. En ellos se ilustra la imagen de Delia Larrive Escudero, la primera reina de la Vendimia, símbolo del nacimiento del festejo provincial y de la tradición mendocina.

La palabra de Pedro Gerardi y Omar Abraham, comunicadores del sur mendocino y de CTC

Entre los nombres distinguidos, y tras recibir un reconocimiento por su trayectoria en las vendimias departamentales de San Rafael, Pedro Gerardi y Omar Abraham compartieron su emoción y los recuerdos acumulados a lo largo de numerosas ediciones y festivales locales.

Ante Noticiero Andino, el primero en tomar la palabra fue Abraham, quien destacó el valor del homenaje y el reencuentro con quienes hicieron historia en la Vendimia: “Festejar 90 años de Vendimia no es poco. A pesar de las circunstancias que atravesamos, que no son fáciles para nadie, sigue siendo un reconocimiento a dos figuras fundamentales: la mujer, por un lado, y el labrador, por el otro ”, remarcó.

Por su parte, Gerardi expresó su orgullo de formar parte de los actos departamentales en San Rafael y General Alvear: “Para mí es una alegría indescriptible y, más allá de los años, también un desafío permanente: saber que siempre hay tiempo y lugar para dar un paso más, con responsabilidad, seriedad y, fundamentalmente, respeto por quienes nos escuchan ”.

Mirá la entrevista completa: