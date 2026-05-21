21 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Maipú Municipio

Maipú Municipio prepara una gran fiesta patria con danza, chocolate caliente y tradición

En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, Maipú Municipio organizó una jornada abierta a toda la comunidad con propuestas culturales y tradicionales.

Maipú Municipio organizará un Pericón Nacional por los festejos del 25 de mayo.

Maipú Municipio organizará un Pericón Nacional por los festejos del 25 de mayo.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio invitó a vecinos y vecinas a participar del Gran Pericón Nacional, una propuesta cultural y tradicional que se realizará el próximo 25 de mayo a las 10.30 en la Plaza Departamental 12 de Febrero.

La actividad formará parte de los festejos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y reunirá a bailarines, agrupaciones gauchas y artistas locales en una jornada abierta a toda la comunidad.

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Más de 150 bailarines serán parte de la celebración en Maipú Municipio

Según informaron desde el Municipio, la propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir en familia y fortalecer las tradiciones argentinas.

La jornada contará con la participación de más de 150 bailarines, además de agrupaciones tradicionalistas y distintas áreas municipales. También habrá sopaipillas y chocolate caliente para todos los asistentes.

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Qué ballets participarán del Gran Pericón

Entre los elencos que formarán parte de la celebración estarán los ballets folklóricos Retoños, dirigido por Hugo Alvarado; Retumba mi alma, de Fabián Álvarez; y Dejando huellas, bajo la dirección de Daiana Vallejo.

Como grupos invitados se presentarán además los ballets Nuevo Cuyo, dirigido por Jesica Marzella; Renovando sueños, de Daniel Irusta; Amaru, de Emanuel Barrionuevo; y MD, de Carola Sosa.

Una propuesta para celebrar la identidad y las tradiciones

Desde la comuna destacaron que este tipo de iniciativas apuntan a fortalecer la participación comunitaria y mantener vivas las fechas históricas que forman parte de la identidad nacional.

La celebración será libre y gratuita para toda la comunidad.

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