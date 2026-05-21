Maipú Municipio prepara una gran fiesta patria con danza, chocolate caliente y tradición

Maipú Municipio organizará un Pericón Nacional por los festejos del 25 de mayo.

Maipú Municipio invitó a vecinos y vecinas a participar del Gran Pericón Nacional , una propuesta cultural y tradicional que se realizará el próximo 25 de mayo a las 10.30 en la Plaza Departamental 12 de Febrero.

La actividad formará parte de los festejos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y reunirá a bailarines, agrupaciones gauchas y artistas locales en una jornada abierta a toda la comunidad.

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Según informaron desde el Municipio, la propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir en familia y fortalecer las tradiciones argentinas.

La jornada contará con la participación de más de 150 bailarines , además de agrupaciones tradicionalistas y distintas áreas municipales. También habrá sopaipillas y chocolate caliente para todos los asistentes.

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Qué ballets participarán del Gran Pericón

Entre los elencos que formarán parte de la celebración estarán los ballets folklóricos Retoños, dirigido por Hugo Alvarado; Retumba mi alma, de Fabián Álvarez; y Dejando huellas, bajo la dirección de Daiana Vallejo.

Como grupos invitados se presentarán además los ballets Nuevo Cuyo, dirigido por Jesica Marzella; Renovando sueños, de Daniel Irusta; Amaru, de Emanuel Barrionuevo; y MD, de Carola Sosa.

Una propuesta para celebrar la identidad y las tradiciones

Desde la comuna destacaron que este tipo de iniciativas apuntan a fortalecer la participación comunitaria y mantener vivas las fechas históricas que forman parte de la identidad nacional.

La celebración será libre y gratuita para toda la comunidad.